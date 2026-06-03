San Antonio Spurs vs. New York Knicks: a qué hora y dónde ver en vivo hoy

El camino de los Spurs hacia la definición fue tan exigente como emocionante. El equipo texano eliminó por 4-3 al vigente campeón, Oklahoma City Thunder, en una serie vibrante que tuvo como gran protagonista al francés Victor Wembanyama.

La joven estrella europea, de apenas 22 años, mostró toda su jerarquía en la serie decisiva de la Conferencia Oeste, promediando 27 puntos por partido y liderando a San Antonio a unas Finales de NBA por primera vez en los últimos 12 años. Con su capacidad defensiva, dominio físico y talento ofensivo, “Wemby” confirmó que ya es una de las máximas figuras de la liga.

Sin embargo, el desafío que tendrá enfrente parece incluso mayor.

En la Conferencia Este, los New York Knicks llegan con una autoridad que ilusiona a toda su afición. El histórico equipo neoyorquino barrió 4-0 a Cleveland Cavaliers en la final de conferencia, repitiendo la misma contundencia que había mostrado en la ronda anterior ante Philadelphia 76ers.

Los Knicks atraviesan una temporada que podría quedar grabada en la memoria de sus seguidores. Después de décadas de frustraciones, reconstrucciones y proyectos inconclusos, el conjunto de Nueva York finalmente parece haber encontrado una estructura sólida, competitiva y con verdadero perfil de campeón.

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¿A qué hora juegan San Antonio Spurs y New York Knicks este miércoles

Con defensa intensa, plantel equilibrado y una identidad de juego consolidada, ambos equipos San Antonio Spurs y New York Knicks llegan a las Finales con la confianza en su punto más alto y con la ilusión de volver a conquistar un anillo.

San Antonio Spurs y New York Knicks, jugarán este miercóles desde las 21.30 el primer partido de las Finales de la NBA 2026.

21.30: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

20.30: Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Este-EST)

19.30: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Central-CST)

18.30: México y Estados Unidos (Montaña-MST)

17.30: Estados Unidos (Pacífico-PST)

Spurs vs. Knicks, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

La serie enfrenta además dos realidades muy diferentes: la juventud y explosión de unos Spurs liderados por Wembanyama contra la experiencia colectiva y solidez de unos Knicks que vienen arrasando en los playoffs.

La temporada 2026 ya promete ser inolvidable. Ahora solo queda saber quién escribirá el capítulo final.

El evento se podrá ver en Paraguay y toda Latinoamérica únicamente a través de Prime Video, la plataforma de streaming que requiere una suscripción. A su vez, también será transmitido por NBA League Pass, el sitio oficial de la liga estadounidense.