¡Sorpresa en Roland Garros! Schnaider elimina a Sabalenka

La #23 del ránking WTA, la rusa rusa Diana Shnaider, brindó la sorpresa al dejar al margen a Aryna Sabalenka, a la que derrotó en tres mangas, luego de perder la primera. El resultado del duelo fue de 3-6, 7-5 y 6-0.

Lea más: Maja Chwalinska, de la fase previa a semifinales de Roland Garros

Shnaider, de 22 años, se medirá por un puesto en la final a la 114, la polaca Maja Chwalinska, que desde la fase previa alcanzó las semifinales tras derrotar a la rusa Anna Kalinskaya, 25 del mundo, 7-6 (3) y 6-3.