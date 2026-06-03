Polideportivo
03 de junio de 2026 a la - 10:53

¡Sorpresa en Roland Garros! Schnaider elimina a Sabalenka

La rusa Diana Shnaider enfrentará a la polaca Maja Chwalinska por un lugar en la final de Roland Garros.
La rusa Diana Shnaider enfrentará a la polaca Maja Chwalinska por un lugar en la final de Roland Garros.133022+0000 THOMAS SAMSON

Otro bombazo más en Roland Garros. La rusa Diana Shnaider, que hasta este año solo había ganado dos partidos en ese torneo, se clasificó para semifinales al sorprender a la bielorrusa Aryna Sabalenka, finalista del año pasado y #1 del mundo, por 3-6, 7-5 y 6-0.

Por ABC Color

La #23 del ránking WTA, la rusa rusa Diana Shnaider, brindó la sorpresa al dejar al margen a Aryna Sabalenka, a la que derrotó en tres mangas, luego de perder la primera. El resultado del duelo fue de 3-6, 7-5 y 6-0.

Lea más: Maja Chwalinska, de la fase previa a semifinales de Roland Garros

Shnaider, de 22 años, se medirá por un puesto en la final a la 114, la polaca Maja Chwalinska, que desde la fase previa alcanzó las semifinales tras derrotar a la rusa Anna Kalinskaya, 25 del mundo, 7-6 (3) y 6-3.