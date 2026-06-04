De Laurentiis, sobre Lukaku y De Bruyne: "Si tienen que irse, se irán"

"Veremos qué pensará el nuevo entrenador que llegue. Y luego, si tienen que irse, se irán. ¿Cuál es el problema? El mundo está lleno de futbolistas", afirmó el propietario del conjunto partenopeo.

"Han hecho algunas declaraciones que pueden aceptarse o refutarse, según el punto de vista. Ya veremos qué pasa cuando nos pongamos manos a la obra", aclaró.

Ambos jugadores protagonizaron en las últimas semanas varios episodios de tensión en su relación con el club.

Tras la reciente salida del entrenador, Antonio Conte, De Bruyne fue crítico con él y explicó que no terminó de adaptarse a su sistema ni al enfoque que planteó el técnico, además de dejar su futuro abierto.

Por su parte, Lukaku vivió tensiones con el club en los últimos dos meses después de que el delantero se quedara en Bélgica para seguir su recuperación física en lugar de reincorporarse con el equipo tras un parón de selecciones.

Aunque el belga volvió a entrenarse con el Nápoles a principios de mayo y acordó con la directiva regresar a Bélgica para completar su recuperación, su futuro también parece incierto debido a los desencuentros con el club.

De Laurentiis no avanzó información sobre el nuevo entrenador que sustituirá a Conte, al ser preguntado por si Massimiliano Allegri, destituido del Milan, podría ser una opción: "Puedo presentar al entrenador cuando las reglas me lo permitan. Cuando podamos, lo haremos".

"El Nápoles sigue sin entrenador, e incluso si lo tuviera, no podría anunciarlo. Ya conocen las normas federales. No tiene sentido seguir complicando las cosas", concluyó el dirigente deportivo y productor de cine.

El club afrontará la próxima temporada después de quedar en segunda posición en la Serie A en la presente estación, en la que ganó la Supercopa de Italia en diciembre.