Jueves, 3 de junio 2026

París. El cuadro femenino de Roland Garros ha deparado en semifinales una repetición de la final del pasado torneo de Madrid, que se llevó la ucraniana Marta Kostyuk, invicta este curso sobre tierra batida, ante la rusa Mirra Andreeva, de 19 años, mientras que la polaca Maja Chwalinska buscará un billete para la final del sábado frente a otra rusa, Diana Shnaider. Información de Luis Miguel Pascual (FOTO).

Asunción. Hace 16 años, la paraguaya Larissa Riquelme se transformó sin pensarlo y sin siquiera estar en Sudáfrica en 'la novia del Mundial' de 2010, un título oficioso que aún conserva a pesar del tiempo y de los intentos de muchos hinchas de buscarle sucesora para la siguiente Copa del Mundo. Por Ron González

San Roque (Cádiz, España). El Real Club de Valderrama, en San Roque, acoge a partir de este jueves y hasta el próximo domingo el único torneo en suelo español del circuito LIV Golf, auspiciado por el fondo soberano saudí, y que tiene al español Jon Rahm como principal atractivo.

- El Mundial 2026 expone 10 récords de la historia del torneo para ser superados, como las 17 victorias o los 16 goles del alemán Miroslav Klose, con Lionel Messi como amenaza, o los cinco Mundiales disputados que rebasarán el propio Messi y Cristiano Ronaldo cuando debuten en la Copa del Mundo norteamericana. Junto a ellos, el arquero mexicano Guillermo Ochoa acude a su sexto Mundial, aunque en dos no participó. Por Iñaki Dufour.

- Brasil, en Chile 1962, tras ganar en la final a la ya extinta Checoslovaquia por 3-1, fue la última que logró revalidar el título de campeón del Mundo, una situación atípica a lo largo de la historia de la competición, que solo se ha repetido en dos ocasiones. Por Santiago Aparicio

- Análisis del grupo G. La selección de Irán encara un Mundial histórico ante el doble desafío de competir en el suelo de su mayor rival geopolítico en plena guerra, mientras busca que su identidad deportiva se sobreponga a las severas sanciones que amenazaron con frustrar su presencia en el torneo. Por Mikaela Viqueira.

- Análisis del grupo H. El Grupo H del Mundial cuenta con España, vigente campeona de Europa, como principal favorita a clasificarse como primer; con Uruguay que también debe pasar ronda, pero con dudas alrededor de su seleccionador, Marcelo Bielsa; mientras que Arabia Saudí espera repetir su mejor resultado mundialista y la debutante Cabo Verde llega rebosante de ilusión. Por Óscar Maya.

- Previa del Gran Premio de Mónaco, sexta cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el circuito urbano del principado. (FOTO)

- España. Liga Endesa. Cuartos de final. Segundos partidos (FOTO): Barça–UCAM Murcia (17.00 GMT) y La Laguna Tenerife-Real Madrid (19.00 GMT).

- Amistosos de preparación para el Mundial Francia-Costa de Marfil y España-Irak. (FOTO)

. Diez récords a batir en el Mundial 2026. Por Iñaki Dufour.

. Más de seis décadas de maldición del campeón, por Santiago Aparicio.

. Análisis del grupo G. Por Mikaela Viqueira.

. Análisis del grupo H. Por Óscar Maya.

- Entrevista a la paraguaya Larissa Riquelme, que hace 16 años se transformó sin pensarlo y sin siquiera estar en Sudáfrica en 'la novia del Mundial' de 2010, un título oficioso que aún conserva a pesar del tiempo y de los intentos de muchos hinchas de buscarle sucesora de cara a la siguiente Copa del Mundo. Por Ron González

- Buenos Aires. Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Ciudad de México. Vecinos de colonias aledañas al Estadio Ciudad de México ya sienten los efectos del Mundial de Fútbol, a días del arranque del torneo debido a los cierres, las remodelaciones y las afectaciones en su vida cotidiana. (FOTO) (VÍDEO)

- Las selecciones de fútbol de Guatemala y República Checa se miden este jueves en un partido amistoso internacional en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, un compromiso que sirve de ensayo al combinado europeo, que se prepara para la cita mundialista en la cual debutará el próximo 11 de junio ante Corea del Sur. (FOTO)

- Previa del duelo entre las selecciones femeninas de fútbol de Argentina y Perú en Buenos Aires por la octava fecha de la Liga de Naciones Femenina de Suramérica.

- Previa de la cuarta jornada del Torneo Intermedio uruguayo, última que se jugará antes de que se detenga la actividad por el Mundial 2026.

- Conferencia de prensa del técnico de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, previo al partido amistoso ante Nicaragua, que es parte de la preparación de la Albirroja que vuelve a un Mundial tras 16 años de ausencia. Centro de Alto Rendimiento 'Óscar Herrison'. (FOTO) (VÍDEO)

- Previa del duelo entre las selecciones femeninas de fútbol de Argentina y Perú en Buenos Aires por la octava fecha de la Liga de Naciones Femenina de Suramérica.

- LIV Golf. Torneo en el club Valderrama, en San Roque (Cádiz) (hasta 7) (FOTO).

- Major femenino. Abierto de EE.UU., en el Riviera Golf Course de Pacific Palisades, California (hasta 7).

- DP World Tour. KLM Open, en el club The International, en Amsterdam (Países Bajos) (hasta 7).

- PGA Tour. The Memorial Tournament, en Dublin, Ohio (EEUU) (hasta 7).

- Ruedas de prensa previas al Gran Premio de Hungría, 8ª prueba de los Mundiales, en el circuito Balaton Park.

- Torneo de Roland Garros, en París (hasta 7). Semifinales femeninas. Información de Luis Miguel Pascual (FOTO).

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Redacción EFE Deportes