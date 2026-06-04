La Alpinum será el aperitivo de la tercera etapa del Tour, que tendrá un trazado similar

Concretamente, la Grande Boucle ascenderá la Collada de Toses y el Col du Calvaire, además de pasar por Alp, calcando buena parte del recorrido que más de un millar de ciclistas habrán realizado dos días antes en la Alpinum.

Roberto Heras, uno de los mejores ciclistas españoles de todos los tiempos, repite como embajador y será una de las principales atracciones de la carrera.

El único que ha ganado cuatro veces la Vuelta Ciclista a España (2000, 2003, 2004, 2005), junto al esloveno Primoz Roglic, es, además, un ciclista polivalente, ya que también se adjudicó en cuatro ocasiones la Titan Desert, en bicicleta de montaña, sobre el desierto marroquí.

"Repito porque me encanta esta marcha cicloturista. Vivo en Barcelona y me gusta escaparme a estas carreteras. Son fantásticas y la prueba de ello es que el Tour las ha escogido para su recorrido", ha afirmado Heras.

Junto al bejarano, destaca en esta edición de 2026 la participación de Álex Roca, quien ha completado retos deportivos de gran envergadura pese a su parálisis cerebral con un 76% de discapacidad física.

Aprovechando la llega del Tour dos días después, la Alpinum organizará un punto de encuentro en lo alto de la Collada de Toses para ver pasar en directo a los Pogacar, Vingegaard y compañía.

Ciclistas de la talla de Miguel Induráin, Luis León Sánchez y Sylvain Chavanel, además del citado Roberto Heras, han pedaleado en anteriores ediciones de la Alpinum TotalEnergies que, como viene siendo habitual, ofrece a los participantes tres distancias diferente (89km, 145km y 185km). Esta última se adentrará en el corazón de los Pirineos para superar cuatro puertos (Col du Calvaire, Col de la Llose, Col de la Creu y Collada de Toses).

La Alpinum TotalEnergies, que ya existía desde 2016 con el nombre de Alp Cerdanya Cycle Tour, vuelve a formar parte del circuito de cicloturismo TotalEnergies Challenge junto a otras tres pruebas: La Perico (28 de junio), La Induráin (25 de julio) y Gran Fondo Alberto Contador (19 de septiembre).