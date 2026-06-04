Mamdani no especula con el Mundial: "Nueva York no pondrá el autobús como Mourinho"

"En las próximas semanas, algunas selecciones adoptarán las tácticas defensivas de José Mourinho, 'The Special One' y pondrán el autobús. Es una estrategia legítima que no voy a criticar, pero la ciudad de Nueva York no pondrá el autobús", expresó el alcalde demócrata con tono bromista en rueda de prensa sobre las medidas de organización para el Mundial en Nueva York.

La región de Nueva York ha organizado un despliegue especial de transporte para los aficionados que se desplacen al estadio MetLife.

NJ Transit, que opera los trenes de Nueva Jersey, puso a la venta 40.000 boletos desde Manhattan al estadio, y la FIFA pondrá autobuses lanzadera desde varios puntos de Manhattan hacia el MetLife.

"Así como el delantero italiano Mario Balotelli decía que no celebraba los goles porque era su trabajo al igual que un cartero no celebra las cartas que reparte, Nueva York no celebrará la organización de un Mundial seguro y preparado, porque es nuestro trabajo", agregó el alcalde demócrata.

El 13 de junio, la sede Nueva York/Nueva Jersey acogerá el primero de los ocho partidos que organiza del Mundial de fútbol estrenándose con un multitudinario Brasil-Marruecos, mientras que los New York Knicks de la NBA siguen con su racha triunfal en los 'playoff', cada vez más cerca de volver a ganar el anillo de la NBA más de 50 años después.

"Los neoyorquinos vivimos para momentos así. Acoger el Mundial y vivir unas Finales NBA. Esperamos una barrida (de los Knicks a los Spurs), pero nos preparamos para todos los escenarios posibles, con un potencial 16 de junio con el sexto partido de las Finales y un Francia-Senegal de la Copa del Mundo", agregó.

Preguntado sobre si se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la visita del máximo mandatario a Nueva York para el primer partido en casa de los Knicks en las Finales NBA, Mamdani no confirmó nada.

"Yo también estoy planeando ir al tercer partido, pero estaré en una sección diferente del estadio", comentó Mamdani, que durante estos 'playoff' se le ha visto en alguno de los partidos en los asientos de arriba del Madison Square Garden, los más asequibles del recinto.

Mamdani también bromeó sobre la invitación a Victor Wembanyama, estrella de los Spurs, a un evento de la alcaldía durante el cuarto partido de las finales, para que se pierda el encuentro: "La oferta aún sigue en pie".

"Nueva York será la capital económica, cultural y deportiva del mundo. Además, la racha de victorias de los Knicks hace que estemos todos más relajados. El porcentaje de crimen en el metro ha bajado un 6 % en el último año y está en mínimos de los últimos 16 años", anunció por su parte la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul.