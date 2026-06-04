NBA: Los Knicks asaltan San Antonio en el arranque de las Finales

Jalen Brunson, que anotó 13 de sus 30 puntos en el último cuarto, salió vencedor de un espectacular duelo final con Victor Wembanyama, que logró 26 puntos y 12 rebotes, en un juego que llegó empatado a los dos últimos minutos. New York Knicks le ganó a San Antonio por 105-95 en el primer juego de la definición de la NBA.

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Los Knicks, que habían levantado una desventaja de 14 puntos en el tercer cuarto, suman 12 partidos invictos en estos playoffs en busca de su primer anillo de campeón desde 1973. “Simplemente nos mantuvimos unidos... No fue nuestra noche, ni mi noche, durante gran parte del partido, pero seguimos buscando la manera y poco a poco fuimos recortando distancias”, dijo Brunson, que tuvo que recibir atención médica en una rodilla al final del primer cuarto.

“Voy a estar bien”, dijo sobre su estado físico. Las fieles celebridades de los Knicks, como los actores Ben Stiller y Timothee Chalamet, viajaron hasta Texas para no perderse el regreso del equipo neoyorquino a unas Finales tras 27 años de ausencia.

Los aficionados de la Gran Manzana se hicieron sentir en el Frost Bank Center para contrarrestar la localía de San Antonio, que arrancaba la eliminatoria como gran favorito tras destronar el sábado al Oklahoma City Thunder.

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Wembanyama, que apabulló en esa serie al MVP Shai Gilgeous-Alexander, no tuvo este miércoles el mismo impacto en ataque, terminando con 6-21 en tiros de campo y cometiendo 6 pérdidas de balón. “Cada equipo defiende de una manera diferente. Pero voy a solucionarlo. Esta noche he jugado mal, no es más complicado que eso”, resumió el pívot de 2,24 metros de altura.

“No estoy preocupado en absoluto”, subrayó Wembanyama negando también que le afectaran los nervios de debutar en unas Finales con apenas 22 años.

“Sin duda fue una sensación especial, pero nada que pudiera servir de excusa. No influyó en nuestro rendimiento”, subrayó. “Estoy muy orgulloso de la defensa que hemos mostrado aquí esta noche” , dijo su principal defensor, Karl-Anthony Towns.

“Nuestro ataque no ha estado a la altura pero la defensa sí lo hizo, y por eso nos vamos de aquí con una victoria”, dijo el pivot dominicano-estadounidense, autor de 18 puntos y 12 rebotes.

Susto de Brunson

Las primeras Finales en San Antonio desde 2014 se pusieron en marcha frente a la plana mayor de leyendas locales: David Robinson, Tim Duncan, Emanuel Ginóbili y su guía desde el banco, Gregg Popovich.

Brunson anotó el primer triple pero fue la única canasta del héroe de los Knicks en un primer cuarto accidentado. A dos minutos del fin del periodo, el base recibió un golpe en la pierna derecha tras una colisión con el alero rival Harrison Barnes.

La afición neoyorquina presente se llevó un gran susto al ver cómo su líder caminaba con dificultades hacia el vestuario pero respiró con su regreso al inicio del segundo cuarto.

El dominio inicial de los Knicks fue neutralizado con la salida desde el banco de Dylan Harper, el jugador revulsivo de San Antonio. El base novato cambió el ritmo del partido con 8 rápidos puntos que pusieron por delante 19-14 a los locales.

Selfie frente a Wembanyama

Los jugadores interiores de los Knicks trataron de frenar al impetuoso Harper replegándose en la pintura pero eso facilitó que Julian Champagnie tuviera espacios para acribillarlos con 5 triples en la primera mitad.

Los siete puntos de desventaja de los Knicks al descanso (55-48) se agrandaron hasta una ventaja máxima de 14 al ecuador del tercer cuarto, cuando los Knicks reaccionaron con fuerza.

Sin la amenaza de Wembanyama, descansando en el banco, Towns encontró el camino despejado para atacar el aro. Un tiro de media distancia de Brunson empató el marcador poco antes del inicio del último cuarto, cuando la figura del base se agrandó como es habitual. El líder de los Knicks encadenó 8 puntos seguidos para tomar una ventaja de 94-86 antes de que, en una insólita imagen, un aficionado irrumpiera en la pista para tomarse una selfie frente a Wembanyama. “Nunca estuve en una situación como esa”, dijo después el francés. “No sabía cómo actuar, realmente me sorprendió”.

El francés, con 11 puntos en el último cuarto, puso por delante a los locales pero Brunson fue otra vez talismán en los momentos calientes anotando un triple que precedió a ocho puntos seguidos de los visitantes. “Hizo lo que se espera de un candidato al MVP”, le reconoció su entrenador, Mike Brown. “Le dejamos el balón en sus manos y nos dio la victoria”.

Los Spurs tratarán de igualar la serie en el segundo asalto del viernes (21:30 de Paraguay) antes que las Finales se desplacen a Nueva York.