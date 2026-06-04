Noah Lyles remonta y gana los 100 metros; Trey Cunningham firma récord histórico en Roma

Por su parte, los españoles Quique Llopis y Jaël Bestué quedaron tercero en los 110 metros vallas con un tiempo de 13.32 segundos y sexta en la prueba de 200 metros con un tiempo de 22.98 segundos, respectivamente.

La expectación era máxima en el Estadio Olímpico de Roma para la prueba de los 100 metros, con la afición apoyando al local Marcell Jacobs, de 31 años, campeón olímpico en 100 metros lisos en los Juegos de Tokio 2020, quien quedó en sexta posición.

Por detrás de Lyles, quedaron el camerunés Emmanuel Eseme, con un récord nacional de 9.94 segundos, y Letsile Tebogo, tercero con 9.95 segundos.

El estadounidense Cunningham firmó una actuación histórica en la prueba de 110 metros vallas al lograr la victoria en 12,98 segundos, la mejor marca mundial de la temporada, que batió el récord de la reunión, que permanecía vigente desde 1999 en poder de Allen Johnson.

El esrilanqués Rumesh Tharang Pathirage confirmó su condición como líder mundial del año en lanzamiento de jabalina y ganó con el octavo lanzamiento más largo de la historia y el primer hombre en 2026 en superar los 90 metros al lograr 92,62 metros.

En los 400 metros vallas femenino, Emma Zapletalová, que repite triunfo tras Rabat, se impuso con un tiempo de 52.58 segundos, el mejor registro mundial del año, y firmó el tercer mejor tiempo de una europea en la historia de la prueba.

Mientras que en la distancia corta, en los 100 vallas, Megan Simmonds se alzó con la victoria con su mejor marca de la temporada, 12.50 segundos, por encima de Kendra Harrison (12.54) y Nadine Visser (12.58).

La noruega Henriette Jaeger firmó su mejor marca de la temporada al imponerse con un tiempo de 49.60 segundos en 400 metros, por delante de Lurdes Gloria Manuel, de República Checa, y de la jamaicana Nikisha Pryce, mientras que la campeona olímpica de 800 metros, Keely Hodgkinson, terminó en la séptima posición tras cruzar la meta en 51.14 segundos.

Por su parte, el búlgaro Bozhidar Sarâboyukov ganó la competencia de salto de longitud con un último intento de 8,26 metros, superando por solo 2 cm al griego Miltiadis Tentoglou, que saltó 8,24, mientras que el cubano Jorge A. Hodelín terminó tercero con 8,18.

La atleta británica Georgia Hunter-Bell ganó la prueba de 1500 metros femenino con un tiempo de 3:58.63, tras imponerse en la curva final.

En triple salto masculino brilló uno de los atletas locales, Andy Díaz Hernández, con su mejor marca en 17,59 metros, delante de los jamaicanos Jordan Scott (17,08 m) y Jaydon Hibbert (17,02 m).

Otro de los italianos que destacó fue Matteo Sioli, de 20 años, quien ganó el salto de altura masculino tras superar los 2,28 metros.

También el transalpino Leonardo Fabbri se impuso en la prueba de lanzamiento de peso con 22,14 metros, que le permitió superar al líder mundial Joe Kovacs y al poseedor del récord de la disciplina Ryan Crouser, que finalizaron segundo y tercero, respectivamente.

En la prueba femenina de los 5000 metros hubo dominación etíope, con los siete primeros puestos de atletas de este país y con victoria de Likina Amebaw, quien marcó un tiempo de 14:18.41.

La próxima reunión de la Liga Diamante, la quinta tras Shangái, Xiamen, Rabat y Roma, tendrá lugar el 7 de junio en Estocolmo (Suecia).