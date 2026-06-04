Olimpia Queens se refuerza para el torneo femenino de básquetbol, cuyas semifinales arrancan este viernes

Olimpia Queens tendrá en sus filas a las verdolagas Julia Fernández y Dalma Piri para temporada 2026 de la Liga Femenina de Básquetbol. Las Queens inician el camino de la segunda etapa, que se inicia este viernes, con el campeón Félix Pérez, San José y Sol de América.

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Semifinales de la Liga Femenina de Básquetbol

La etapa semifinal arrancará este viernes, con juegos al mejor de 3 partidos, entre:

20:30 Olimpia Queens vs. Deportivo San José, polideportivo de las Fuerzas Armadas;

20:30 Félix Pérez Cardozo vs. Sol de América, polideportivo “Efingenio González” de Villa Morra.

Los dos siguientes cotejos serán el 19 y 21 de junio, y los ganadores del play-offs disputarán la final por el título, con Félix Pérez como defensor.

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Julia Fernández y Dalma Piri, con buenos antecedentes

En cuanto a las chicas argentinas Julia de 20 años se desempeña como ala o ala pívot, cuenta en su alforja con participaciones internacionales en la Basketball League Américas Femenina (WBLA/FIBA), integrante e selecciones juveniles, Mundial U19 y preseleccionada para la AmeriCup siguientes.

La santafesina Dalma tiene 25 años y es escolta y recorrió varios clubes, entre ellos el archirrival Félix Pérez en 2023. Obtuvo varios títulos con la Liga Federal con Obras 2021, 2022, con Ferro en 2024, 2025, MVP de estas finales y campeóna del Apertura 26.

A nivel de selección fue campeona sudamericana con la albiceleste U14 en 2015, U15 en 2016, bronce en FIBA Américas U16 en 2017, entre otras.