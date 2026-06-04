Vincent, colíder en Valderrama, contento por hacer “salvadas increíbles” el primer día

Vincent destacó que en el recorrido de este campo de la urbanización de Sotogrande, en el municipio de San Roque (Cádiz), pudo ejecutar “muchos” de los golpes como quería, y se mostró contento y satisfecho porque, cuando tuvo "problemas", supo solventarlos en un día “fantástico”, con un campo “increíble” y que ha resultado “muy duro”.

El inglés Hatton, quien comparte el liderato con el zimbabuense en un torneo que se disputará hasta el domingo en el Real Club de Golf Valderrama, manifestó a los periodistas que la preparación para la competición fue "absolutamente diferente" a cualquier otra que hubiera afrontado anteriormente.

Hutton explicó que ha llegado preparado al torneo, novena cita del circuito saudí LIV Golf, después de entrenar el golpeo de “entre 35 y 75 bolas” diarias y de aprovechar su estudio con “simulador de 'swing'” en su casa, “así que eso lo hace un poco más fácil”, recalcó.