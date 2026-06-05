Polideportivo
05 de junio de 2026 a la - 20:23

Joel Murdoch deja en alto el nombre de la hípica militar paraguaya

El Mayor de Caballería Joel Murdoch y varios camaradas presentes en el concurso celebraron la medalla de oro en el Mundial Militar de Equitación, en Ecuador.
El Mayor de Caballería Joel Murdoch y varios camaradas presentes en el concurso celebraron la medalla de oro en el Mundial Militar de Equitación, en Ecuador.

Jorge Murdoch sobre el lomo de Chicuelina se impuso en la primera competición del 26° Campeonato Mundial Militar, que se celebró en Ecuador, colgándose la presea dorada y sobresaliendo entre destacados jinetes de todo el orbe.

Por ABC Color

El jinete paraguayo, el Mayor de Caballería Jorge Murdoch se destacó en el 26° Campeonato Mundial Militar de Equitación 2026, que se celebra en Fuerte Militar San Jorge, en la ciudad de Sangolquí, República del Ecuador.

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El mayor Murdoch obtuvo la medalla de oro en el mundial ecuestre de Ecuador, saltando con la yegua Chicuelina entre destacados jinetes de todo el mundo y representó con orgullo y altura al Ejército Paraguayo en tan importante competencia orbital.

El Mayor Murdoch en lo alto del podio, entonando con mucha emoción y orgullo el Himno Nacional Paraguayo.
El Mayor Murdoch en lo alto del podio, entonando con mucha emoción y orgullo el Himno Nacional Paraguayo.

Entre los jinetes que flanquearon a Murdoch se encontraban representantes de Rumania, Italia, Ecuador, Bolivia, España, y otros países americanos y europeos.

En las difíciles justas ecuestres, Murdoch culminó el recorrido con 0 punto, y se impuso en el mejor tiempo, con 33″20 a sus seguidores.

La actuación del jinete dorado fue muy valorada y congratulada en el país, y particularmente en el mundo militar.