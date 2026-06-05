Joel Murdoch deja en alto el nombre de la hípica militar paraguaya

El jinete paraguayo, el Mayor de Caballería Jorge Murdoch se destacó en el 26° Campeonato Mundial Militar de Equitación 2026, que se celebra en Fuerte Militar San Jorge, en la ciudad de Sangolquí, República del Ecuador.

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El mayor Murdoch obtuvo la medalla de oro en el mundial ecuestre de Ecuador, saltando con la yegua Chicuelina entre destacados jinetes de todo el mundo y representó con orgullo y altura al Ejército Paraguayo en tan importante competencia orbital.

Entre los jinetes que flanquearon a Murdoch se encontraban representantes de Rumania, Italia, Ecuador, Bolivia, España, y otros países americanos y europeos.

En las difíciles justas ecuestres, Murdoch culminó el recorrido con 0 punto, y se impuso en el mejor tiempo, con 33″20 a sus seguidores.

La actuación del jinete dorado fue muy valorada y congratulada en el país, y particularmente en el mundo militar.