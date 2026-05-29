Concurso oficial de hipismo en el Rakiura, este sábado y domingo

Hasta el mediodía de este viernes están abiertas las inscripciones para el Concurso Oficial de Hipismo del calendario de la Fedepa, que se realizará en el Rakiura, este sábado y domingo.

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En cuando al concurso de salto, este sábado se iniciarán las justas de equitación a partir de las 8:00 con los chicos de la Mini Escuela (0.30 altura de obstáculos).

A continuación ingresarán a pista las Escuelas Menor y Mayor de 0.60 a 0.90, con tipo de prueba a Tiempo Ideal.

Luego saltarán en las categorías de 1.00 a 1.30 metros, los atletas de Children, Junior, Amateur y Sénior.

En 1.00 y 1.10 competirán a Dos Fases Especiales. En las categorías mas altas, 1.20 y 1.30 metros, las pruebas serán conforme a la Tabla C.

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El domingo se repetirá el orden de ingreso por categorías, con las siguientes variantes según tipos de prueba:

Escuela Menor y Mayor 0.90 a Dos Especial y Tiempo Ideal

1.00 y 1.10 metros A Cronómetro

1.20 y 1.30 metros a Dos Fases Especiales