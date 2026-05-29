Polideportivo
29 de mayo de 2026 a la - 10:33

Concurso oficial de hipismo en el Rakiura, este sábado y domingo

Grace Kelly Hicks saltará con Margarita en la categoría 1.00 metro, en la jornada que se realizará en el Rakiura, este sábado y domingo.
Grace Kelly Hicks saltará con Margarita en la categoría 1.00 metro, en la jornada que se realizará en el Rakiura, este sábado y domingo.

El picadero del club Rakiura será el escenario de la siguiente cita hípica, un Concurso Oficial de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa) que reunirá a todas las categorías de amazonas y jinetes. Este viernes cierran las inscripciones.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Hasta el mediodía de este viernes están abiertas las inscripciones para el Concurso Oficial de Hipismo del calendario de la Fedepa, que se realizará en el Rakiura, este sábado y domingo.

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En cuando al concurso de salto, este sábado se iniciarán las justas de equitación a partir de las 8:00 con los chicos de la Mini Escuela (0.30 altura de obstáculos).

A continuación ingresarán a pista las Escuelas Menor y Mayor de 0.60 a 0.90, con tipo de prueba a Tiempo Ideal.

Luego saltarán en las categorías de 1.00 a 1.30 metros, los atletas de Children, Junior, Amateur y Sénior.

En 1.00 y 1.10 competirán a Dos Fases Especiales. En las categorías mas altas, 1.20 y 1.30 metros, las pruebas serán conforme a la Tabla C.

El domingo se repetirá el orden de ingreso por categorías, con las siguientes variantes según tipos de prueba:

Escuela Menor y Mayor 0.90 a Dos Especial y Tiempo Ideal

1.00 y 1.10 metros A Cronómetro

1.20 y 1.30 metros a Dos Fases Especiales