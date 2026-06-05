San José se impone a Colonias Gold y encabeza el Top 4 de baloncesto

San José no fue en vano hasta la Colonia Obligado, pues consiguió una importante victoria sobre los Gold y el primer puesto en la tabla de la primera etapa de la Liga Nacional de Básquetbol. De esta manera disputará el cupo a las finales contra el cuarto clasificado la fase de play-offs del Top 4.
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Los “santos” le ganaron 106-93 a los Gold en un cotejo parejo, como la mayoría de los disputados entre los tres principales candidatos del torneo.
La segunda etapa será el Top 4, play-offs semifinal con cruces entre el 1° vs. 4° y el 2° vs. 3°.
Los partidos se iniciarán el jueves 11 de junio, y la serie será al mejor de 5 encuentros.
19:30 San José vs. Félix Pérez (León Coundou)
20:30 Olimpia Kings vs. Colonias Gold (Fuerzas Armadas)
La siguiente cita será con las localías cambiadas, en Villa Morra y en Obligado, el lunes 15 de este mes.
El juego #3 está marcado para el jueves 18 de junio, y de ser necesarios los otros dos partidos serán el lunes 22 y jueves 25 de junio.
Copa Comuneros
La Copa “Estadio Comuneros” que se disputa entre los cuatro clubes que no accedieron al Top 4 se inició este jueves.
Las primeras victorias fueron para Deportivo Amambay y San Alfonzo de Minga Guazú.
Estos fueron los resultados:
Club Atlético Ciudad Nueva 73 - San Alfonzo de Minga Guazú 79
Deportivo Campoalto 74 - Deportivo Amambay 88
Las siguientes fechas
Lunes 8 de junio:
Deportivo Amambay vs. Ciudad Nueva
San Alfonzo vs. Campoalto,
Jueves 11 de junio:
Deportivo Amambay vs. San Alfonzo
Campoaltro vs. Ciudad Nueva
Los dos primeros disputarán las finales del certamen.