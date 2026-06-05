San José se impone a Colonias Gold y encabeza el Top 4 de baloncesto

San José no fue en vano hasta la Colonia Obligado, pues consiguió una importante victoria sobre los Gold y el primer puesto en la tabla de la primera etapa de la Liga Nacional de Básquetbol. De esta manera disputará el cupo a las finales contra el cuarto clasificado la fase de play-offs del Top 4.

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Los “santos” le ganaron 106-93 a los Gold en un cotejo parejo, como la mayoría de los disputados entre los tres principales candidatos del torneo.

La segunda etapa será el Top 4, play-offs semifinal con cruces entre el 1° vs. 4° y el 2° vs. 3°.

Los partidos se iniciarán el jueves 11 de junio, y la serie será al mejor de 5 encuentros.

19:30 San José vs. Félix Pérez (León Coundou)

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20:30 Olimpia Kings vs. Colonias Gold (Fuerzas Armadas)

La siguiente cita será con las localías cambiadas, en Villa Morra y en Obligado, el lunes 15 de este mes.

El juego #3 está marcado para el jueves 18 de junio, y de ser necesarios los otros dos partidos serán el lunes 22 y jueves 25 de junio.

Copa Comuneros

La Copa “Estadio Comuneros” que se disputa entre los cuatro clubes que no accedieron al Top 4 se inició este jueves.

Las primeras victorias fueron para Deportivo Amambay y San Alfonzo de Minga Guazú.

Estos fueron los resultados:

Club Atlético Ciudad Nueva 73 - San Alfonzo de Minga Guazú 79

Deportivo Campoalto 74 - Deportivo Amambay 88

Las siguientes fechas

Lunes 8 de junio:

Deportivo Amambay vs. Ciudad Nueva

San Alfonzo vs. Campoalto,

Jueves 11 de junio:

Deportivo Amambay vs. San Alfonzo

Campoaltro vs. Ciudad Nueva

Los dos primeros disputarán las finales del certamen.