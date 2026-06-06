Domingo, 7 de junio 2026

Redacción Deportes. La 78ª edición del Tour Auvernia-Ródano/Alpes, conocido anteriormente como Dauphiné y que se disputa entre este domingo y el sábado que viene, será la presentación ante la sociedad francesa de Paul Seixas (Decathlon) antes de su debut en el Tour, y enfrente tiene nombres consagrados del pelotón como Wout van Aert (Visma), Juan Ayuso (Lidl-Trek), Isaac del Toro (UAE) o Daniel Felipe Martínez (Red Bull).

Redacción Deportes. Marc Márquez (Ducati), en MotoGP, Izan Guevara (Yamaha), en Moto2, y David Almansa (KTM), en Moto3, arrancan este domingo desde el primer puesto de sus respectivas categorías en las parrillas de salida del Gran Premio de Hungría, octava prueba de los Campeonatos del Mundo de motociclismo de velocidad, en el circuito Balaton Park.

Redacción Deportes. El italiano Kimi Antonelli (Mercedes), ganador de las cuatro últimas carreras, afronta este domingo como líder destacado y desde la 'pole position' el Gran Premio de Mónaco, sexta cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y que se disputa en el corto, estrecho y revirado circuito urbano del principado.

Madrid. Los socios del Real Madrid toman este domingo la palabra para elegir, 20 años después de las últimas elecciones con más de un candidato, entre la continuidad de Florentino Pérez, con Mourinho, Konaté, Dumfries y un fichaje de 150 millones de euros como reclamo, o el cambio que postula Enrique Riquelme, con Haaland, Rodri y Klopp en su oferta.

- La XXIII edición de la Copa del Mundo hará historia con tres países sedes -EE.UU., México y Canadá- y un incremento de conjuntos participantes con 48 selecciones y otros tantos entrenadores, encabezados por el más longevo entre los presentes, Didier Deschamps, técnico de Francia desde julio de 2012, el defensor del título, Lionel Scaloni, o ilustres como Marcelo Bielsa y Javier Aguirre, que se estrenaron en el torneo allá por 2002 en Corea del Sur y Japón. Por José Antonio Pascual.

- Entre los alicientes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este verano estará volver a recitar en las alineaciones apellidos legendarios que firmaron páginas de éxito en distintas ediciones del campeonato del mundo, aunque esta vez el protagonismo recaerá en sus hijos. Por Carlos Pérez Gil.

- Con un distintivo especial, los futbolistas debutantes echarán a andar en la fase final de Estados Unidos, México y Canadá 2026, algunos cargados de expectativas, con una reputación a la que están obligados a responder a lo largo del torneo. Por Santiago Aparicio,

- Canadá afronta el Mundial de fútbol de 2026 con un perfil bajo, lejos del protagonismo político, comercial y mediático que rodea al torneo en Estados Unidos y del fervor popular que tradicionalmente despierta el fútbol en México. Por Julio César Rivas.

- Liga de Diamante. Reunión de Estocolmo.

- Gran Premio de Mónaco, sexta cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el circuito urbano del principado (13.00 GMT). (FOTO)

- IndyCar Series. 9ª prueba: Bommarito Automotive Group 500, en el World Wide Technology Raceway de Madison, Illinois (EE.UU.).

- España. Liga Endesa. Cuartos de final. Tercer partido (FOTO): Kosner Baskonia–Asisa Joventut (17.00 GMT).

- Tour de Auvernia-Ródano/Alpes, en Francia (antiguo Dauphiné) (hasta 14).

- Elecciones a la presidencia del Real Madrid. (FOTO) (VÍDEO)

- Previa del amistoso España-Perú, que se juega el lunes en Puebla (México). Ruedas de prensa previas.

- Amistosos Dinamarca-Ucrania (16.30 GMT), Croacia-Eslovenia (18.45), Grecia-Italia (19.00), Marruecos-Noruega (19.00), Ecuador-Guatemala (20.00) y Colombia-Jordania (23.00).

- La selección de Irán aterriza en Tijuana (México), donde instalará su campo base para su participación en el Mundial, ante las trabas impuestas por Estados Unidos. (FOTO) (VÍDEO)

. La longevidad en el cargo de Deschamps, en el Mundial de Bielsa y Javier Aguirre. Por José Antonio Pascual.

. Un Mundial de padres a hijos. Por Carlos Pérez Gil.

. Haaland, Lamine Yamal, Olise, Luis Díaz... debutantes frente a las expectativas. Por Santiago Aparicio.

. Canadá, un anfitrión modesto ajeno al protagonismo político de EEUU y el fervor de México. Por Julio César Rivas.

- Entrevista al escritor Sebastian Kohan, uno de los autores del libro 'Peloti y el Mundial', con historias sobre la Copa Mundial. (FOTO)

- LIV Golf. Termina el torneo en el club Valderrama, en San Roque (Cádiz, España). (FOTO).

- Major femenino. Acaba el Abierto de EE.UU., en el Riviera Golf Course de Pacific Palisades, California.

- DP World Tour. Termina el KLM Open, en el club The International, en Amsterdam (Países Bajos).

- PGA Tour. Acaba The Memorial Tournament, en Dublin, Ohio (EEUU).

- Gran Premio de Hungría, 8ª prueba de los Mundiales, en el circuito Balaton Park. Moto3 a las 9.00 GMT, Moto2 a las 10.15 y MotoGP a las 12.00. (FOTO)

- Acaba el torneo de Roland Garros, en París. Final masculina (12.00 GMT): Alexander Zverev (GER/2)-Flavio Cobolli (ITA). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes