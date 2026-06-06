José Meza y Atenas, punteros e invictos en el salonismo

José Meza se impuso al vigente campeón 29 de Septiembre por abultado margen, mientras Atenas hizo lo propio doblegando al 12 de Junio, quedando en lo alto de la tabla de posiciones en los grupos A y B, respectivamente, de la Copa de Oro de fútbol de salón.

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José Meza se mandó una tremenda goleada contra el vigente campeón, por 9 a 1, para concretar su quinta victoria y campaña perfecta. Del otro lado, el “29″ que se animó apenas a participar esta temporada, no levanta cabeza.

El trinidense Simón Bolívar derrotó a Artemios FC del Barrio Santa Ana, por 4 a 3, mientras San Antonio también se impuso con lo justo a Cerro Corá de Lambaré, por 3 a 2.

Del otro lado de la vereda, los atenienses se impusieron al 12 de Junio, por el marcador de 4 a 2, para seguir ilusionándose como en sus mejores tiempos.

En otros juegos por el Grupo B, Fomento de Barrio Obrero doblegó por 3 goles contra 0 a Nuestra Señora de la Asunción Club, celebrando su aniversario con reverendo triunfo.

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Villeta FC igualó con Independiente de Barrio Obrero 3-3 en el cotejo que los villetanos llevaron al polideportivo de Guarambaré.

* Posiciones. Cumplida la fecha 5, así se encuentra la tabla de posiciones:

Grupo A: José Meza 10 puntos, Bolívar 7, Cerro Corá 5, San Antonio 3, 29 de Setiembre 3, Artemios 2 FC y Deportivo Primor 0.

Grupo B: Atenas 7 puntos, 12 de Junio 6, La Merced 6, Villeta 5, Fomento 4, Independiente 2 y NSA 0.