Mirra Andreeva se consagra en Roland Garros

La victoria de Mirra Andreeva sobre Maja Chwalinska, proveniente de la clasificación, fue por 6-3 y 6-2. El tiempo de duración de la definición fue de una hora con 22 minutos.

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La joven rusa, de 19 años, impuso la calidad de su juego en pista central en París contra la polaca de 24, grata revelación de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada de tenis.

Mirra, proveniente de Siberia, dirigida técnicamente por la española Conchita Martínez, es la primera rusa en alcanzar un trofeo después de María Sharapova en 2014, además de ser la ganadora de menor edad en consagrarse tras Mónica Seles en 1992.