Yacaré XV despide temporada con una derrota más, esta vez contra Dogos de Argentina

Este viernes se disputaron tres partidos por la última fecha de revanchas del Super Rugby Américas 2026, donde los Yacaré cayeron en forma categórica contra el líder del torneo, Dogos de Argentina.

Los cuatro clasificados a la fase semifinal del certamen son argentinos: Dogos, Pampas, Tarucas y Capibaras.

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El score final favorable a los locales fue de 48-20.

En otros partidos, en duelo de argentinos, Tarucas se impuso 42-15 a Capibaras.

En el otro juego, Peñarol de Uruguay fue derrotado por el otro team argentino clasificado, Pampas XV, por el marcador de 14-47.

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Este sábado se disputará el último partido, entre Selknam de Chile y Cobras de Brasil, ambos sin posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

* Posiciones de la fase regular. Tras las 14 fechas disputadas del SRA 2026:

Clasificados a semifinales

1° Dogos XV de Argentina 61 puntos

2° Pampas de Argentina 54 puntos

3° Capibaras VX de Argentina 47 puntos

4° Tarucas de Argentina 47 puntos

No clasificados:

5° Selknam de Chile 36 puntos (-1 partido)

6° Peñarol de Uruguay 34 puntos

7° Yacaré XV 13 puntos

8° Cobras Brasil 11 puntos (-1 partido)