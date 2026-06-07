Hatton dedica el triunfo a su hija recién nacida, a la que tiene “muchísimas ganas” de ver

Hatton se proclamó vencedor de este torneo del circuito saudí tras aguantar la presión del español Jon Rahm (-9) en la jornada final, sabiendo “gestionar” una vuelta exigente después de una intensa lucha por el liderato.

Tras la competición, el británico reconoció en declaraciones difundidas por la organización que tenía la mente puesta en su regreso a casa y confesó que esperaba encontrarse con un "recién nacido llorando" nada más llegar.

El jugador señaló, además, que probablemente le tocará "cambiar pañales", una situación que afronta con naturalidad tras convertirse recientemente en padre.

En el plano deportivo, el inglés llegó a situarse con dos golpes sobre par en el parcial después de los doce primeros hoyos, una circunstancia que permitió a Rahm acercarse en la clasificación.

Sin embargo, Hatton reaccionó en los momentos decisivos del recorrido para recuperar el control del torneo, que ha ejercido con el primer puesto desde la jornada inicial el jueves.

Los birdies conseguidos en los hoyos 13, 16 y 17 resultaron determinantes para contener la remontada del jugador español y certificar la victoria.

Con el trofeo en sus manos, Hatton aseguró que tiene "muchísimas ganas" de regresar junto a su esposa Emily y "nuestra pequeña", dijo, para celebrar el éxito conseguido en España.