El cubano Osmany Juantorena pone rumbo al Taoyuan Leopards Volleyball de Taiwán

El receptor de 40 años pone fin así a su etapa en la liga española, donde se adjudicó la Superliga Masculina, la Supercopa de España y alcanzó los cuartos de final de la Liga de Campeones, para comenzar una nueva aventura en el voleibol asiático.

Según había comentado a los periodistas el presidente del Club Voleibol Guaguas, Juan Ruiz, la continuidad de Juantorena en el equipo amarillo estaba asegurada al "cien por cien", aunque la llegada de la oferta taiwanesa cambió el panorama al cubano.

La leyenda del voleibol llegó a Gran Canaria en la temporada 2025/2026 con el objetivo de retomar sensaciones y volver a sentirse jugador de la élite tras una complicada lesión en el hombro.

En sus redes sociales, Juantorena ha admitido en sus despedidas que ha sido un año "muy intenso y difícil", pero a la vez "satisfactorio" por la unión que mostró el grupo para cumplir los objetivos de la temporada, y ha agradecido especialmente "la oportunidad y la confianza" de Juan Ruiz.

"Agradezco de corazón a todos ustedes por el cariño y afecto que me transmitieron todo el año. Con mis defectos y mis virtudes, traté siempre de dar lo mejor de mí. Espero haberles dejado algo positivo", dijo en su mensaje de despedida, hace unas semanas.