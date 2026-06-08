El Servigroup Benidorm incorpora al argentino Nahuel Rojas

Rojas, natural de Mendoza (Argentina), se formó en River Plate, llega procedente de Monteros Vóley Club, donde se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados de la liga argentina, y afrontará su primera experiencia en el voleibol europeo.

El jugador expresó, en declaraciones a los medios del club, su satisfacción por el salto a Europa. "Me han hablado muy bien de la ciudad de Benidorm y especialmente de su club. Es un reto muy importante y tengo muchas ganas de hacer una gran temporada con mis compañeros y lograr los objetivos", afirmó.

El entrenador del Servigroup Benidorm, Matías Guidolin, destacó el perfil ofensivo del jugador y su proyección. "Nahuel es un chico joven pero con experiencia. Acumula varias temporadas compitiendo en la liga argentina y también ha disputado campeonatos mundiales con las categorías inferiores de su selección", indicó el preparador argentino.

"Es un jugador que puede aportar mucho desde su condición física y que tiene un gran potencial tanto en el ataque como en el saque", apostilló Guidolin.