Excelente jornada ecuestre oficial en el Rakiura

Buena cantidad de jinetes tomaron parte de una nueva jornada oficial de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa), que se realizó en el Rakiura.

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En la principal categoría 1.30 metros, se coronó el jinete Ricardo Schweizer con Gama Rómulo, seguido por Abril Díaz Portela y Lucía De Brix Mora, ambas también del Rakiura.

En 1.20 se consagró Abril Díaz Portela con Odessa Z, seguida por Lucía De Brix y Juan Ignacio Pena, todos de la casa.

Juan Ignacio Pena llegó a lo alto del podio en 1.10, con Marianita Sly del Rakiura, seguido por Estefanía Pena y Abril Díaz Portela, todos del Rakiura.

Agustín Chamorro fue el mejor en 1.00 Menores, sobre el lomo de Fantástico Buenaventura del Rakiura, seguido por Giulianna Cubecino y Erika Vouga.

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En 1.00 Mayores sobresalió Tetiana Lukianenko con Madock Vz del Rakiura, seguida por Sofía Ribeiro y María Belén Quintana.

Escuelas. En Mayores 0.90 se impuso Sofía Pérez con Tatabra Dinamite del Club Hípico Paraguayo, y en Menores Grace Kelly Hicks con Margarita del Rakiura.

En 0.80 Mayores, Ana Montserrat Cantero con Juncal de la Escuela Paraguaya de Equitación fue la campeona y en Menores Luka Vancorbeil con Ben Hur Buenaventura del Rakiura.

La 0.70 Mayores la ganó Jimena Castillo con Moana del Rakiura, mientras Aylén Valdez con Americana de la Escuela Paraguaya de Equitación lo hizo en Menores.

En 0.60 Mayores se impuso Karina Ferreira y en Menores Aylén Vandez, ambas con Americana de la Escuela Paraguaya de Equitación.

También concursaron los menudos de la Mini Escuela (0.30), donde sobresalieron Matías Suárez, Martina Centurión y Antonella Almada, entre otros.