Fabio Grosso, nuevo entrenador del Fiorentina

"Estoy realmente feliz de poder aprovechar esta extraordinaria oportunidad. Llego a un club prestigioso, con una afición apasionada y una ciudad que vive el fútbol con gran intensidad", aseveró Grosso en la nota difundida por la entidad toscana.

"Nunca me gusta hacer promesas, pero siendo consciente de las responsabilidades que me esperan, puedo garantizar desde el primer momento seriedad, profesionalidad y compromiso para construir un equipo que tenga valentía y ambición. Estoy sinceramente entusiasmado y deseando empezar", agregó.

Grosso, campeón del mundo con Italia en el Mundial de 2006, llega al conjunto 'viola' tras una trayectoria en los banquillos que comenzó en 2013 en las categorías inferiores del Juventus.

Su primera experiencia al frente de un equipo profesional se produjo en 2017 con el Bari, en la Serie B. Posteriormente dirigió, entre otros clubes, al francés Olympique de Lyon y a los italianos Frosinone y Sassuolo.

Durante su carrera logró dos ascensos de la segunda categoría del fútbol italiano a la Serie A, y en la última temporada condujo al Sassuolo hasta la undécima posición de la máxima categoría como recién ascendido.

El presidente del Fiorentina, Giuseppe Commisso, destacó que Grosso "no es solo un campeón del mundo; es un entrenador que ha construido su trayectoria con trabajo, ideas y resultados, demostrando que sabe dirigir equipos y afrontar desafíos importantes".

El romano hereda el banquillo de Paolo Vanoli, quien certificó la salvación después de asumir el cargo como entrenador a mitad de temporada con la 'Fiore' colista tras diez jornadas de Serie A sin ganar.