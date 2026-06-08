Italia, rendida ante Antonelli y Cobolli

Tanto diarios generalistas como deportivos abrieron en sus portadas con la gesta de los transalpinos en la jornada del domingo, tanto de Antonelli, de 19 años, quien logró su quinta victoria en la F1; como de Cobolli, número 10 del ranking, que se quedó a las puestas de conquistar su primer Grand Slam ante el alemán Alexander Zverev.

"Fenómeno. Kimi arrasa en Montecarlo. Quinta victoria consecutiva", declaró la Gazzetta dello Sport, el periódico deportivo con más tirada nacional, al reservar espacio en la portada también para el tenista: "Cobolli estuvo genial".

Por su parte, otros diarios de gran difusión, como el Corriere dello Sport, abrieron con el joven de Bolonia levantando el trofeo, con un "Kimi five" escrito y un "Quinto triunfo consecutivo: amo también en Montecarlo". De Cobolli señalaron su participación como "digna de aplauso".

Mientras que Tuttosport, diario histórico famoso, entre otras cosas, por entregar el premio Golden Boy, señaló sobre Antonelli que "parece Ayrton Senna" y agradecieron la labor del tenista en París: "Cobolli con Zverev, nos hizo soñar".

Otras cabeceras generalistas como Corriere della Sera, la Repubblica o Il Giornale resaltaron en sus primeras páginas la "alegría" y el "dolor" de ambas hazañas, subrayándolas como símbolos del deporte italiano.

El fútbol también fue protagonista, aunque en menor medida, en la jornada del pasado domingo, en la que la selección sub-17 se alzó con el europeo en Estonia ante Bélgica y en la que la absoluta cerró con una victoria en un amistoso ante Grecia una temporada para olvidar tras no clasificar al Mundial por tercera vez consecutiva.