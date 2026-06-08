Jon Rahm se coloca octavo del mundo, su mejor puesto en el ránking en dos años

Rahm no pudo conquistar su primera victoria en el emblemático campo situado en el sur de España, donde se impuso el inglés Tyrrell Hatton, pero prosigue su escalada entre los mejores del mundo, según la actualización del ránking publicada este lunes.

A comienzos de febrero, cuando el golfista vasco arrancó su tercera temporada en LIV, estaba en el puesto 97 y, cuatro meses después, se ha metido en el top diez, después de que la semana pasada fuera el duodécimo.

La última vez en la que 'el León de Barrika' ocupó la octava plaza fue el 9 de junio de 2024.

El hecho de que los torneos de la liga saudí empezaran a puntuar para el ránking mundial desde el inicio de esta campaña ha sido el factor decisivo para que Rahm se haya instalado en los puestos de cabeza.

En lo que va de curso, el exnúmero uno del mundo acumula en LIV dos victorias -Hong Kong y México-, cuatro segundos puestos y un quinto, lo que le allana el camino para conseguir su tercer título de la general en la liga saudí.

En los 'majors', fue también fue segundo en el Campeonato de la PGA, mientras que en el Masters de Augusta acabó en el puesto 38.

El ránking mundial lo sigue liderando el estadounidense Scottie Scheffler, con 16.07 puntos, por delante del norirlandés Rory McIlroy (9.79) y del también norteamericano Cameron Young (7.21).

El inglés Matt Fitzpatrick es cuarto, seguido del estadoundiense Russell Henley y de los también británicos Justin Rose y Tommy Fleetwood. Completan el top diez Rahm y los norteamericanos J.J. Spaun y Collin Morikawa.

El colombiano Nico Echavarría cede un puesto y es el 49, al igual que el chileno Joaquín Niemann, que pasa al 79.

Niemann no tuvo buena actuación en Valderrama, pero al estar tercero en la clasificación de LIV ha logrado una plaza para jugar el Abierto Británico del 16 al 19 de julio.