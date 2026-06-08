Regreso de Serena Williams en Queen’s será este martes

A los 44 años, la ex número uno del mundo, Serena Williams, formará pareja con la joven canadiense Victoria Mboko, novena del ránking de la WTA de individuales.

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Se enfrentarán a la estadounidense Nicole Melichar-Martínez y a la neozelandesa Erin Routliffe en el cuarto partido de la jornada en la pista central Andy Murray, según el programa de encuentros del torneo WTA 500 de Queen’s oficializado la noche del lunes.

Sin embargo, esta programación está sujeta a las condiciones meteorológicas. El lunes, la lluvia perturbó gravemente el inicio del torneo, con varias interrupciones de partidos.

Serena Williams anunció hace una semana su regreso al tenis, primero en dobles en Queen’s esta semana y luego en Berlín la siguiente. Su compañera en la capital alemana aún no se conoce.

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Ganadora de 23 torneos del Grand Slam de singles, no ha vuelto a jugar desde el 2 de setiembre de 2022, cuando fue derrotada en la tercera ronda del US Open por la australiana Ajla Tomljanovic.

Su último partido de dobles, junto a su hermana mayor Venus, se remonta al Abierto de Estados Unidos de 2022, el 1 de setiembre (derrota en primera ronda).

La espera habrá durado entonces 1.376 días para la ‘Queen’ Serena, que ha dejado abierta la posibilidad de volver a competir en individuales en el futuro.

“En individual, no puedo decir que sí, no puedo decir que no. Por ahora es no. Siento que probablemente tenga que entrenar un poco más si quiero jugar en individual. Veremos si lo consigo. Y si no lo consigo, es que no es mi camino”, deslizó el domingo en rueda de prensa.