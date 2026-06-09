Copa de Oro de fútbol de salón prosigue este miércoles

Con varios partidos se inicia esta semana la sexta fecha de la Copa de Oro del salonismo.

Los horarios de los juegos se mantienen siempre para los C15 desde las 19:30, y Primera a las 21:00.

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Este martes abren la sexta ronda Atlético La Merced de Ñemby y el puntero Deportivo Atenas, en cancha de Fomento de Barrio Obrero.

Los cotejos de este miércoles serán los siguientes:

Por el Grupo A, tiene fecha libre el líder invicto Sportivo José Meza de Ñemby;

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Cerro Corá de Lambaré vs. Simón Bolívar, en cancha de los primeros;

Deportivo Primor vs. 29 de Septiembre, en campo de Bolívar, en Trinidad;

Artemios FC vs. San Antonio, en Fomento de Barrio Obrero.

Tienen fecha a confirmar los dos restantes partidos por el Grupo B: Independiente de Barrio Obrero vs. Nuestra Señora de la Asunción Club y Villeta FC vs. Fomento, que se disputará en el polideportivo Herrera de la Ciudad Industrial. Tiene fecha libre 12 de Junio.

* Últimos resultados. Los resultados de la fecha 5 son los siguientes:

Grupo A: Artemios 3 - Simón Bolívar 4, San Antonio 3 - Cerro Corá 2, 29 de Septiembre 1 - José Meza 9. Libre: Deportivo Primor;

Grupo B: Atenas 4 - 12 de Junio 2, Villeta FC 3 - Independiente 3, Fomento 3 - NSA Club 0. Libre: La Merced.

* Tabla de posiciones. Las posiciones se encuentran de la siguiente manera:

Grupo A:

1° Sportivo José Meza de Ñemby 10 puntos

2° Simón Bolívar 7 puntos

3° Cerro Corá 5 puntos

4° 29 de Septiembre 3 puntos

5° San Antonio 3 puntos

6° Artemios FC 2 puntos

7° Deportivo Primor 0;

Grupo B:

1° Deportivo Atenas 7 puntos

2° Atlético La Merced 6 puntos

3° 12 de Junio 6 puntos

4° Villeta FC 5 puntos

5° Fomento de B.O. 4 puntos

6° Independiente de B.O. 2 puntos

7° Nuestra Señora de la Asunción Club 0.