Félix Pérez Cardozo y Olimpia Queens inician con triunfos los play-offs semifinales de la Liga Femenina de Básquetbol

Las vigentes campeonas, Félix Pérez Cardozo y Olimpia Queens iniciaron con sendas victorias la segunda etapa de la Liga Femenina de Básquetbol.

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La fase semifinal se disputará al mejor de tres partidos, por lo que rojas y franjeadas se encuentran a una victoria de lidiar por el cetro del Apertura.

Félix Pérez ganó por gran diferencia a Sol de América, en el partido disputado en el “Efigenio González” de Villa Morra. Las campeonas se impusieron por 87 contra 29.

Por su parte, en el polideportivo de las Fuerzas Armadas, las Queens tuvieron que trabajar mas para derrotar al Deportivo San José por el marcador de 72-65.

En la segunda fecha, Sol será local ante Félix Pérez y San José contra Olimpia, el viernes 19.

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De ser necesario un tercer cotejo será de nuevo con localía para las mejor clasificadas en la fase inicial: Félix Pérez y Olimpia, el domingo 21 de los corrientes.

Liga Masculina

El torneo Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol masculina también iniciará su fase semifinal, mientras se desarrolla en forma paralela la Copa Estadio Comuneros, para los no clasificados a “semis”.

Este jueves se inicia la puja por los cupos finalistas, entre Deportivo San José vs. Félix Pérez Cardozo y Olimpia Kings vs. Colonias Gold.

En el caso de los varones, la serie será al mejor de 5 partidos.

Los favoritos podrán tener localía en 3 partidos, de ser necesarios los 5 cotejos.

Este jueves, San José recibirá a FPC en el León Coundou, desde las 19:30.

Los Kings abren los portones del estadio de las FF.AA. a las 20:00, para enfrentar a los Gold.

Copa “Estadio Comuneros”

El “Comuneros” verá su segunda fecha, este jueves, con estos partidos:

19:30 Deportivo Amambay vs. San Alfonzo de Minga Guazú;

20:30 Deportivo Campoalto vs. Ciudad Nueva.