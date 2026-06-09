La chilena Beatriz Novoa abandona el Heidelberg Volkswagen

Novoa pasó a formar parte de disciplina del club del Colegio Heidelberg en la temporada 2025-2026 y, desde el primer momento, "comenzó a labrar una huella en la pista y en el vestuario", destacaron este martes desde la entidad en un comunicado.

La chilena fue un valor seguro en recepción y en ataque con 402 puntos, quinta mejor anotadora de la competición.

En su palmarés quedarán para siempre el título de Supercopa de España 2025 y los dos subcampeonatos de Liga Iberdrola 2025-2026 y Copa de la Reina 2026, "éxitos a los que contribuyó activamente en la pista y en el trabajo diario".

"Desde el CD Heidelberg queremos desearle la mayor de las suertes en su próxima etapa profesional y personal, además de expresar nuestro más profundo agradecimiento a Beatriz Novoa por su dedicación, su entrega y su aportación deportiva y vital en esta temporada", reza el escrito.

La salida de la receptora chilena se une a las marchas ya comunicadas de la argentina Sofía Tummino, Cara McKenzie, Anlène van der Meer, Patricia Aranda y la capitana Lola Hernández que, tras 12 años enrolada en las filas del Heidelberg Volkswagen y su cantera, ha puesto rumbo al Charleroi belga.

En el apartado de llegadas, el conjunto grancanario ha confirmado los fichajes de la colombiana Dayana Segovia, María Pérez, la colocadora Ale del Burgo y la central española Louise Sansó.