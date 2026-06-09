Miércoles, 10 de junio de 2026

- Ciudad de México. Las selecciones de México, una de las anfitrionas, y Sudáfrica ultiman este miércoles su puesta a punto para el partido inaugural del Mundial 2026, que se disputa el jueves a las 21.00 CET/19.00 GMT en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Además, previa del segundo encuentro del primer día del torneo, entre los equipos de Corea del Sur y República Checa.

- Ciudad de México. La selección mexicana buscará el jueves, en el Estadio Azteca, quebrar una racha de siete juegos sin victorias en partidos de inauguración de Mundiales. Romperá, además, el empate que tiene con Brasil como que han disputado más partidos de inicios de Copa del Mundo, con siete cada uno. Por Arturo Salgado.

- Cristiano Ronaldo viaja con Portugal a su sexto y último Mundial con el desafío de conquistar la única gran cima que falta en una carrera repleta de éxitos: la Copa del Mundo, el único gran título ausente en su extenso palmarés. Perfil.

- São Paulo (Brasil). Pocos futbolistas han vivido una transformación tan radical en tan poco tiempo como Tostão. Campeón del mundo en México 1970 con la Brasil de Pelé, se vio obligado a retirarse apenas tres años después por un grave problema ocular: "En aquella época, el fútbol era solo una diversión. Dudé entre medicina y psicología, y decidí ser médico", explica en una entrevista con EFE. Por Carlos Meneses.

- Madrid. El Mundial de Fútbol supondrá todo un "desafío" para el físico de los jugadores, no solo porque es el primero de la historia en el que se disputarán más partidos -hay más selecciones y una ronda de dieciseisavos de final- sino por el calor extremo, la altitud en algunas sedes y los largos desplazamientos, ya que son tres los países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

- Ciudad de México. El Mundial de fútbol 2026 amenaza con excluir a miles de aficionados mexicanos del torneo que su propio país albergará, pues los elevados precios de las entradas y paquetes especiales contrastan con los ingresos promedio de la población, convirtiendo la experiencia mundialista en un privilegio para unos pocos.

- Ciudad de México. Inauguración de la exposición ‘Cuando España jugó en México’, un conjunto de fotografías históricas, documentos, objetos y materiales de archivo que explican el vínculo cultural y humano entre ambos países a un día del Mundial (18.00 CET).

Nueva York. Los New York Knicks y los San Antonio Spurs se enfrentan este miércoles (02:30 CET/00:30 GMT del jueves) en el Madison Square Garden en el cuarto partido de la final de la NBA, que se juega al mejor de siete encuentros y en la que mandan los primeros por 2-1 tras ganar los dos primeros como visitantes en la ciudad texana y ceder en el tercero como locales.

Redacción Deportes. El antiguo Dauphiné, ahora bautizado como Tour de Auvernia-Ródano/Alpes, vive este miércoles su cuarta etapa, con un recorrido de 167,4 kilómetros sembrado de puertos de montaña y que conduce al pelotón desde Le Puy-en-Velay hasta Montrond-les-Bains.

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- Liga de Diamante. Reunión de Oslo.

- Final de la NBA. Cuarto partido: New York Knicks-San Antonio Spurs (2-1). (FOTO) (VÍDEO)

- España. Liga Endesa. Primer partido (FOTO): Semifinales. Valencia Basket-Asisa Joventut (18.00 GMT).

- Sorteo de la fase final del Mundial de balonmano de Alemania 2027, en la Hofbräuhaus de Múnich (15.00 GMT).

- Tour de Auvernia-Ródano/Alpes, en Francia (antiguo Dauphiné) (hasta 14).

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Previa del partido inaugural, México-Sudáfrica, así como del Corea del Sur-Rep. Checa

- Mundial 2026. Previa de la ceremonia inaugural. Por Arturo Salgado.

- Mundial 2026: Conferencia de prensa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la víspera del partido inaugural del Mundial de 2026 (12:30 local/20.30 CET/18.30 GMT). (FOTO) (VÍDEO)

- Mundial 2026: México y su historia de siete aperturas mundialistas sin triunfos.

- Mundial 2026: El Mundial de fútbol 2026 amenaza con excluir a miles de aficionados mexicanos del torneo que su propio país albergará por los elevados precios. (FOTO) (VÍDEO)

- Mundial 2026. La selección mexicana tratará de romper el jueves una racha de siete juegos sin victorias en partidos de inauguración de los Mundiales.

- Mundial 2026: Inauguración en Ciudad de México de la exposición ‘Cuando España jugó en México’, un conjunto de fotografías históricas, documentos, objetos y materiales de archivo que explican el vínculo cultural y humano entre ambos países a un día del Mundial. (FOTO)

- Mundial 2026. Cristiano Ronaldo viaja con Portugal a su sexto y último Mundial con el desafío de conquistar la única gran cima que falta en una carrera repleta de éxitos: la Copa del Mundo, el único gran título ausente en su extenso palmarés.

- Mundial 2026. Sabías que... La primera ceremonia inaugural se celebró cuando ya se habían jugado ocho partidos.

- España. Fase de ascenso a Primera. Semifinales, vuelta: Málaga-Las Palmas (19.00 GMT). (FOTO)

- Amistosos Portugal-Nigeria, en Leiria (19.45 GMT); Bolivia-Argelia e Inglaterra Costa Rica (20.00 GMT) e Irán-Granada (01.00 GMT del jueves).

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Rueda de prensa telemática tras la reunión del Comité Ejecutivo del COI (14.30 GMT).

- Torneos ATP 250 sobre hierba de Stuttgart (Alemania) y Bolduque (Países Bajos) (hasta 14).

- Torneos sobre hierba WTA 500 de Queen's, en Londres, y 250 de Bolduque (Países Bajos) (hasta 14).

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Redacción EFE Deportes