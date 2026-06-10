Sudamericano U17 de remo será en julio, en la Bahía de Asunción

Como otros eventos que ya se desarrollaron en nuestro país este año, el Campeonato Sudamericano de Remo U17 se disputará del 10 al 12 de julio próximos en la Bahía de Asunción.

En abril pasado se realizaron sudamericanos de Máster, Júnior y Sénior de remo.

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La Federación Paraguaya de Remo es la organizadora del evento continental.

A propósito, la Fepare celebró un año mas de vida institucional este 9 de junio, cumpliendo 59 años.

Atletas de todos los países de la región, en ambas ramas, aprestan físico y embarcaciones para la gran cita juvenil en Asunción.

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Fepare recibe regalo de cumpleaños de la SND

La Secretaría Nacional de Deportes (SND) realizó la donación de dos embarcaciones para la Federación Paraguaya de Remo, coincidente con la fecha aniversaria del ente regente de la disciplina en nuestro país.

El acto se realizó este martes, en la sede de la Fepare, en la Costanera de Asunción, consistente en dos embarcaciones de aluminio equipadas con motor fuera de borda.

La ceremonia de entrega contó con la presencia del titular de la Fepare, Pablo Seitz y autoridades de la SND.

Las embarcaciones podrán otorgar la seguridad que se requiere como apoyo logístico para las prácticas y competencias, en el marco de la cooperación del ente estatal para fortalecer al deporte nacional, específicamente al remo.