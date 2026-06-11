Ciudad del Cabo entra en el selecto grupo de los maratones 'major'

El maratón de Ciudad del Cabo, que celebrará su próxima edición el 23 de mayo de 2027, contó la última vez con la participación del keniano Eliud Kipchoge, considerado el mejor maratoniano de la historia con un palmarés que incluye dos oros olímpicos y victorias en Berlín, Tokio, Londres y Chicago.

Para que un maratón se convierta en 'major' debe cumplir unos requisitos concretos que exige la organización (ABBOTTWMM) en cuanto a estructura, participación y aspectos técnicos que deben ser evaluados con éxito en dos ediciones. En el caso de Ciudad del Cabo superó la segunda evaluación el pasado 26 de mayo.

El siguiente maratón que espera entrar en este selecto grupo es el de Shanghái (China), que celebrará su próxima edición el 6 de diciembre.