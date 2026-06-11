Inédita inauguración del Mundial 2026 en México: ningún jefe de Estado en las gradas

En una imagen insólita, al recinto deportivo más emblemático de México, sede mundialista en tres ocasiones, no acudió ningún jefe de Estado extranjero, dejando la representación política en funcionarios de segundo nivel para el torneo futbolístico más importante a nivel global.

Los líderes de Estados Unidos y Canadá (Donald Trump y Mark Carney, respectivamente), los otros dos países que celebran esta edición de la Copa del Mundo, también se ausentaron.

Tampoco estuvo en las gradas el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, cuya selección jugó el partido de apertura contra la selección mexicana.

Como personalidad más destacada se encontraba el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, máximo dirigente del fútbol a nivel mundial.

Esta circunstancia tan excepcional ya había sido adelantada por Sheinbaum hace días, cuando afirmó que algunos líderes extranjeros que iban a venir a México cancelaron su viaje "por razones de sus países".

Para Ricardo Domínguez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta ausencia no debe interpretarse como un "desaire" al gobierno del país norteamericano, sino que la contextualizó en la situación internacional actual y las críticas a la FIFA por la organización de esta cita deportiva.

"En el pasado, estos eventos eran una oportunidad para mostrar al mundo el estado en el que se encontraba un país. Hoy la situación ha cambiado porque ha cambiado la forma de comunicación mundial", dijo a EFE el experto.

En su opinión, en la actualidad "no hacen falta esos viejos esquemas promocionales" gracias al "poder" de internet y las redes sociales.

Como última referencia, en el Mundial de 2022 acudieron los mandatarios de Turquía, Egipto, Palestina, Ruanda, Senegal, Argelia o algunos monarcas de los países del Golfo, incluido el emir de Qatar (país anfitrión).

Pero sin duda lo más llamativo fue la ausencia de la propia mandataria mexicana, quien decidió regalar su entrada a una joven indígena y ver el partido en una zona habilitada en Ciudad de México para los aficionados.

Rompiendo una tradición de décadas, Sheinbaum se convirtió en la primera jefa de Estado de este siglo de un país anfitrión que no acude a la jornada inaugural de la Copa del Mundo, una práctica que se producía ininterrumpidamente desde, al menos, el Mundial de 1958 de Suecia.

En el caso de México, los presidentes durante los torneos de 1970 y 1986 (Gustavo Díaz Ordaz y Miguel de la Madrid) estuvieron en el campo, donde les cayó una sonora e histórica abucheada por parte del público mexicano.

El investigador de la UNAM analizó la ausencia de Sheinbaum como un acto de "congruencia" con la retórica de su Administración de "primero los pobres" ante los "costos estratosféricos" de las entradas de los partidos.

"Más que afectar la proyección internacional de México, la favorece (la ausencia de Sheinbaum). El Gobierno federal es congruente con sus postulados", añadió Domínguez.

La presidenta justificó su decisión en que al partido iban a poder ir "pocas personas", de modo que prefirió verlo con "el pueblo" en un Fan Fest de la capital.