La fiebre del Mundial se siente en Venezuela pese a no clasificar

Con la esperanza intacta de verse representados en 2030, más de 100 aficionados de todas las edades acudieron a una plaza en el este de Caracas para ver también el partido entre México y Sudáfrica que fue transmitido en una enorme pantalla.

El lugar estaba decorado con banderines de numerosos países.

Aunque la Vinotinto no esté, la pasión "no para y seguirá", dijo a EFE Mariana Silva, de 41 años, quien vestía la camiseta de la selección española.

"Si no vamos por Venezuela, lamentablemente, vamos por otro. Lo importante es disfrutarlo, gozarlo y celebrarlo", expresó.

Como ella, varias personas portaban camisetas de equipos de países como Brasil, Argentina, Alemania, Francia y Portugal.

Algunos intercambiaban cromos del álbum del Mundial, lo que ha sucedido a diario en esta plaza en las últimas semanas, un fenómeno también presente en Venezuela en medio de la crisis salarial y los altos precios.

Un sobre con siete unidades cuesta unos 2,18 dólares, mientras que la caja ronda los 200 dólares, en un país donde el salario mínimo equivale a 22 centavos a la tasa oficial.

Roger Rodríguez, de 34 años, dijo a EFE que Venezuela es multicultural y que sus ciudadanos apoyan a todas las selecciones.

Él vestía orgulloso la franela de la Vinotinto y confía en que su país se encaminará "con más energía y mucho más entusiasmo" a la próxima edición.

La ceremonia inaugural tuvo su cuota venezolana con la actuación del cantante Danny Ocean, quien interpretó 'Partidazo' vestido con un conjunto del color rojo oscuro de su selección.

Muchos sacaron sus teléfonos celulares para grabar la participación de su connacional, tras la que hubo aplausos.

"Aunque la Vinotinto no está, tenemos una representación venezolana", dijo a EFE Aily Arcia, de 42 años, quien expresó que fue decepcionante y "bastante frustrante" que su selección no clasificara, pero "la esperanza es lo último que se pierde" y espera que se logre la próxima vez.

Junto con ella se encontraba, con la franela argentina, Jeremy Piñero, de 21 años, para quien el Mundial es emocionante, sobre todo, señaló, por la participación de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

"Están jugando sus últimos partidos y los quiero aprovechar al máximo, porque como esas leyendas yo creo que no van a volver a salir", dijo a EFE el joven, a quien se le "desgarró el corazón" la eliminación de Venezuela, un hecho que, sin embargo, no apaga la llama que siente "desde pequeño".

Otras alcaldías caraqueñas también habilitaron espacios para ver y disfrutar el comienzo del torneo.