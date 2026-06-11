La Sociedad Hípica Paranaense recibe a la Segunda Fecha del Ranking Oficial de Salto de la Fedepa

Este jueves se cerraron las inscripciones para tomar parte de la segunda cita oficial de la Fedepa, que se llevará a cabo en el Este del país, a partir de las 9:30 de este viernes.

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Las competencias por el Ranking Oficial se desarrollarán en las categorías Escuelas Menores y Mayores desde 0.60 a 0.90 metros, 1.00, 1.10, 1.20 y 1.30 metros.

Abrirán las justas de este viernes los menudos de la Mini Escuela, rebasando obstáculos a 0.30.

A continuación ingresarán al ruedo de competencias las Escuelas Menor y Mayor 0.60 a 0.90 en tipo de prueba a Tiempo Ideal.

La categoría 0.90 competirá a Dos Fases Especiales y Tiempo Ideal.

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Los jinetes de 1.00 y 1.10 serán juzgados A Desempate, mientras que los de 1.20 y 1.30 lo harán A Cronómetro.

* Epílogo sabatino. Los saltos del sábado nuevamente tendrán un orden y tipo de prueba similares, tras los cuales surgirán los campeones de cada categoría, realizando la sumatoria de puntos obtenidos en las dos jornadas. El inicio está marcado para las 9:30.

La organización prevé premios por campeonato en metálico del 1° al 3° puestos.