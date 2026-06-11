Polideportivo
11 de junio de 2026 a la - 17:59

La Sociedad Hípica Paranaense recibe a la Segunda Fecha del Ranking Oficial de Salto de la Fedepa

El picadero de la Sociedad Hípica Paranaense será el escenario de la Segunda Fecha del Ranking Oficial de la Fedepa, en el Este del país.
El picadero de la Sociedad Hípica Paranaense será el escenario de la Segunda Fecha del Ranking Oficial de la Fedepa, en el Este del país.

Este viernes y sábado se disputará la Segunda Fecha del Ranking Oficial de Salto de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa) y el escenario será el picadero de la Sociedad Hípica Paranaense.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Este jueves se cerraron las inscripciones para tomar parte de la segunda cita oficial de la Fedepa, que se llevará a cabo en el Este del país, a partir de las 9:30 de este viernes.

Lea más: Jornada en Rakiura

Las competencias por el Ranking Oficial se desarrollarán en las categorías Escuelas Menores y Mayores desde 0.60 a 0.90 metros, 1.00, 1.10, 1.20 y 1.30 metros.

Abrirán las justas de este viernes los menudos de la Mini Escuela, rebasando obstáculos a 0.30.

A continuación ingresarán al ruedo de competencias las Escuelas Menor y Mayor 0.60 a 0.90 en tipo de prueba a Tiempo Ideal.

La categoría 0.90 competirá a Dos Fases Especiales y Tiempo Ideal.

Los jinetes de 1.00 y 1.10 serán juzgados A Desempate, mientras que los de 1.20 y 1.30 lo harán A Cronómetro.

* Epílogo sabatino. Los saltos del sábado nuevamente tendrán un orden y tipo de prueba similares, tras los cuales surgirán los campeones de cada categoría, realizando la sumatoria de puntos obtenidos en las dos jornadas. El inicio está marcado para las 9:30.

La organización prevé premios por campeonato en metálico del 1° al 3° puestos.