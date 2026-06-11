Muere el francés Charlie Dalin, quien ganó, enfermo de cáncer, la Vuelta al Mundo en vela

Dalin, casado y con un hijo, ocupó las portadas de su país cuando logró dar la vuelta al mundo en un barco de vela en 64 días, 19 horas, 22 minutos y 49 segundos en solitario y mientras se trataba de un cáncer a través de la inmunoterapia.

"Charlie Dalin había conquistado la Vendée Globe, librando en silencio otra batalla. Francia rinde homenaje a un marinero inmenso, de un coraje poco común, una luz en alta mar", reaccionó en sus redes sociales el presidente francés, Emmanuel Macron.

Ejemplo de esa dureza es la travesía del Punto Nemo en el océano Pacífico, el lugar más aislado de la Tierra, con la costa más cercana a unos 2.700 kilómetros.

De su experiencia, Dalin publicó, a finales de 2025, un libro, 'La force du destin' ('La fuerza del destino'), de la editora Gallimard, en el que cuenta su lucha contra el cáncer y cómo logró competir a pesar de la enfermedad.

"Estar en la salida (de la Vendée Globe) fue sencillamente genial. Un año antes, estaba en el hospital haciéndome un montón de pruebas sin saber, siquiera, si iba a seguir viviendo", contó el navegante, en una entrevista concedida a L'Équipe con motivo del lanzamiento del libro.