Polideportivo
11 de junio de 2026 a la - 10:56

Paraguay cae contra Argentina en el AmeriCup Femenino U18, en México

Giovanna González ingresa en bandeja al área argentina, en el segundo cotejo y nueva caída de la selección paraguaya en la AmeriCup, en México.
Giovanna González ingresa en bandeja al área argentina, en el segundo cotejo y nueva caída de la selección paraguaya en la AmeriCup, en México.

La selección paraguaya de básquetbol tropezó por segunda vez en el AmeriCup Femenina U18 “Irapuato 2026″, al perder contra Argentina. Queda un juego mas en la fase grupal, y el rival será Estados Unidos, este viernes.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

La selección paraguaya perdió por 84-38 contra su par de Argentina en el AmeriCup U18 que se disputa en Irapuato, México.

Paraguay había caído en el debut contra las anfitrionas, por el Grupo B del certamen continental de básquetbol.

Lea más: Paraguay cae ante México en la AmeriCup U18

Las albirrojas fueron superadas ampliamente por las albicelestes con estos parciales: 11-23, 6-20, 1-17, 20-24.

María Franco, con 7 puntos fue la máxima anotadora en Paraguay.

Las paraguayas ven un panorama muy complicado, puesto que Estados Unidos ganó sus dos partidos, a Argentina y a México, y Paraguay perdió contra estas dos últimas.

A propósito, las estadounidenses le ganaron 125-53 a las mexicanas.

El partido contra EE.UU. será este viernes, a partir de las 15:30.

El primero de cada serie clasifica directo a las semifinales, mientras el segundo y tercero juegan entre sí, por el otro cupo semifinalista.

En cuanto a otros resultados, de este miércoles, Venezuela se impuso 84-65 a Puerto Rico y Canadá 96-46 a Dominicana.

* Tabla de posiciones. En el Grupo A, las posiciones están así: Canadá 4 puntos, Venezuela 4, Dominicana 2, Puerto Rico 2;

En el Grupo B: USA 4 puntos, Argentina 3, México 3, Paraguay 2.