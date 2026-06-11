Paraguay cae contra Argentina en el AmeriCup Femenino U18, en México

La selección paraguaya perdió por 84-38 contra su par de Argentina en el AmeriCup U18 que se disputa en Irapuato, México.

Paraguay había caído en el debut contra las anfitrionas, por el Grupo B del certamen continental de básquetbol.

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Las albirrojas fueron superadas ampliamente por las albicelestes con estos parciales: 11-23, 6-20, 1-17, 20-24.

María Franco, con 7 puntos fue la máxima anotadora en Paraguay.

Las paraguayas ven un panorama muy complicado, puesto que Estados Unidos ganó sus dos partidos, a Argentina y a México, y Paraguay perdió contra estas dos últimas.

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A propósito, las estadounidenses le ganaron 125-53 a las mexicanas.

El partido contra EE.UU. será este viernes, a partir de las 15:30.

El primero de cada serie clasifica directo a las semifinales, mientras el segundo y tercero juegan entre sí, por el otro cupo semifinalista.

En cuanto a otros resultados, de este miércoles, Venezuela se impuso 84-65 a Puerto Rico y Canadá 96-46 a Dominicana.

* Tabla de posiciones. En el Grupo A, las posiciones están así: Canadá 4 puntos, Venezuela 4, Dominicana 2, Puerto Rico 2;

En el Grupo B: USA 4 puntos, Argentina 3, México 3, Paraguay 2.