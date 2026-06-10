Polideportivo
10 de junio de 2026 a la - 14:16

U18 de Paraguay cae contra México en su debut en el AmeriCup femenino y este miércoles enfrenta a Argentina

Gilda Duarte, de buen rendimiento en el team paraguayo, avanza en el juego contra México, por la AmeriCup U18 en Irapuato.
Gilda Duarte, de buen rendimiento en el team paraguayo, avanza en el juego contra México, por la AmeriCup U18 en Irapuato.

La selección paraguaya femenina U18 inició este martes la AmeriCup en Irapuato, y cayó en el debut contra las dueñas de casa. Las panteritas pelearon al principio, pero en la mitad final, las mexicanas sacaron diferencias y este miércoles las paraguayas enfrentarán a Argentina.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Paraguay disputa la AmeriCup 2026 de baloncesto femenino en la categoría 18 años que se celebra en Irapuato, México.

Lea más: Félix Pérez y Olimpia Queens inician play-offs con victorias

En el debut, las panteritas perdieron 83-67 contra las dueñas de casa y ahora buscarán recuperarse contra Argentina.

En cuanto al juego entre mexicanas y paraguayas, los parciales fueron de 22-17, 16-25, 17-19, 12-22.

Giovanna González se destacó en el cuadro guaraní con 16 puntos, mientras que la goleadora del partido fue la mexicana Jimena Velázquez con 22 puntos.

Es importante que las albirrojas consigan una victoria por lo menos, ya que los equipos que se sitúen en segundo y tercer lugar juegan por cuartos de final, y el ganador avanza a la semifinal, donde esperan los clasificados en el primer lugar de cada grupo.

En el Grupo B, Paraguay acompaña a México, Estados Unidos y Argentina.

En el Grupo A se encuentran Canadá, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana.

Por el Grupo B, Estados Unidos goleó 113 a 47 a Argentina.

Por el Grupo A, Canadá se impuso por 104-40 a Puerto Rico y Venezuela a Dominicana 77-60.

* Programa de este miércoles. Este miércoles sigue la fase grupal, con cuatro partidos:

15:30 Dominicana vs. Canadá

18:00 Puerto Rio vs. Venezuela

20:00 Paraguay vs Argentina

23:00 USA vs. México