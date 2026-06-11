Van Aert: "Después del trabajo del equipo tenía que intentarlo"

"Por supuesto, ganar siempre es agradable, y especialmente en una carrera como esta, así que estoy muy contento con esta victoria de etapa.", dijo en meta el ciclista de Herentals, ganador esta temporada de la París-Roubaix.

La victoria número 53 en la cuenta de Van Aert, de nuevo al esprint, aprovechando una oportunidad interesante antes de centrarse en el Tour de Francia.

"Los esprints han ido bien durante todo el año, incluso en los entrenamientos de las últimas semanas. Eso me dio la confianza para dejar que todo se decidiera en la recta de meta. No era algo que se diera por sentado, además estuve preocupado, porque aún sentía algo de dolor tras el accidente de la semana pasada", comentó en meta.

Van Aert celebró el hecho de compensar el trabajo de todo el equipo durante la etapa, primera para echar abajo la escapada y al final para colocarlo en la mejor disposición para el esprint.

"No había muchos equipos de velocistas, así que sabíamos que no sería fácil controlar la carrera. Visma persiguió la escapada todo el día, y tenía que intentarlo.", explicó.