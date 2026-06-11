Viernes, 12 de junio de 2026

- Inglewood (EE.UU.). Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla encabezan una lista de estrellas que dan la bienvenida al Mundial en EE.UU., en el partido inaugural de la selección estadounidense contra Paraguay en el estadio SoFi de Los Ángeles (Texto) (Foto)

- Toronto (Canadá). Canadá inicia ante Bosnia y Herzegovina el Mundial 2026 con una mezcla de ilusión, presión y ambición histórica en un encuentro que abre el Grupo B en el Toronto Stadium y es el primer partido de una Copa del Mundo masculina disputado en suelo canadiense. Por Julio César Rivas.

- Toronto. Ceremonia canadiense de apertura del Mundial de Fútbol 2026 en el Toronto Stadium, en el que participarán estrellas de la música de Canadá como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, entre otros. Toronto Stadium

. Además, previas de los partidos del sábado: Brasil-Marruecos, Catar-Suiza y Haití-Escocia.

- Miami. El histórico regreso de Haití al Mundial tras 52 años ha hecho renacer la pasión futbolística en el emblemático barrio de Little Haiti, en Miami. El epicentro de la diáspora haitiana en Estados Unidos planea varias 'watch parties' para seguir a su selección en el torneo, donde debutan este sábado ante Escocia.

- Ciudad de México. Tras la euforia de la inauguración y el debut de México ante Sudáfrica, el país comienza a medir el verdadero impacto social del Mundial 2026, con los operativos de seguridad, movilidad urbana y una derrama económica aún por cuantificar, ahora la atención se desplaza de la cancha a las calles.

- Madrid. Hay países que exportan futbolistas, pero Cabo Verde exportó una selección entera. Cuando debute frente a España este lunes el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ninguno de sus jugadores llegará desde la liga nacional. Todos juegan fuera. En Portugal, Turquía, España, Estados Unidos, Israel, Rusia o Países Bajos. Un equipo repartido por el mundo que, sin embargo, encontró en una camiseta azul una patria común. Por Juan José Lahuerta.

- Lisboa. La selección nacional de Portugal realiza este viernes un último entrenamiento en la Ciudad del Fútbol, en Oeiras (área metropolitana de Lisboa), antes de partir a Estados Unidos en el ámbito del Mundial 2026. Están previstas declaraciones del seleccionador nacional, Roberto Martínez, y de otro jugador, todavía por anunciar.

- Los Ángeles. El astro del fútbol David Beckham recibe una estrella en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood en una ceremonia histórica que coincidirá con el inicio del Mundial en Estados Unidos.

- Los Ángeles (EE.UU.). El sueño de toda la vida de José, un inmigrante mexicano, ha sido asistir a un partido de un Mundial de fútbol. Cuando se enteró de que Los Ángeles albergaría varios encuentros se ilusionó con la posibilidad de cumplirlo, pero su situación migratoria lo ha aterrizado en la realidad: “tendré que verlos por televisión”. Por Ana Milena Varón

- Chattanooga (EEUU). La selección española está concentrada en Chattanooga (Tennessee) con vistas a su debut en el Mundial, el lunes 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta. El equipo de Luis de la Fuente se entrena en el campo base de la Baylor School a las 9.00 GMT) y atiende a los medios a las 10.30 GMT. Información de Óscar Maya.

Redacción deportes. La sexta etapa del Tour de Auvernia-Ródano/Alpes conduce al pelotón de Saint-Vulbas a Crest-Voland sobre un recorrido de 182,3 kilómetros con dos puertos de primera en el tramo final: las cotas de Héry-sur-Ugine y de Crest Voland.

Redacción deportes. El Gran Premio de Barcelona-Cataluña, séptima cita del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno, comienza este viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres en el circuito de Montmeló, en Barcelona.

Tokio. El luchador mexicano Violento Jack lleva más de 200 días en lo más alto de su promotora, un grupo pequeño pero influyente dedicado al 'deathmatch', la lucha libre ultraviolenta de Japón; pero con una hija pequeña y a tres años de cumplir los 40, Jack mira ahora más allá del espectáculo para tratar de dejar su propia marca en el mundo. Por Jorge Dastis.

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- Entrenamientos libres 1 (11:30-12:30 GMT) y 2 (15:00-16:00 GMT) del Gran Premio de Barcelona-Cataluña, 7ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el circuito de Barcelona-Cataluña. (FOTO)

- España. Liga Endesa. Semifinales. Segundo partido (FOTO): Valencia-Asisa Joventut (18.00 GMT).

- Tour de Auvernia-Ródano/Alpes, en Francia (hasta 14).

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Canadá-Bosnia y Herzegovina, en Toronto (21.00 CET/19.00 GMT); y EEUU-Paraguay, en Los Ángeles (03.00 CET/01.00 GMT del sábado)

. Ceremonias inaugurales canadiense y estadounidense en Toronto y Los Ángeles.

. España. Entrenamiento en el campo base de la Baylor School, en Chattanooga, a las 11.00 hora local (15.00 GMT). Atención a medios las 12.30 (16.30 GMT). Información de Óscar Maya. (FOTO) (VÍDEO)

. Los Ángeles (EE.UU.). Entrevista con José, un inmigrante mexicano, que soñaba con asistir a un partido de un Mundial, pero cuya situación migratoria le ha devuelto a la realidad. Por Ana Milena Varón. (FOTO)

. Miami. El histórico regreso de Haití al Mundial tras 52 años ha hecho renacer la pasión futbolística en el emblemático barrio de Little Haiti, en Miami. (FOTO) (VÍDEO)

. Ciudad de México. Tras la euforia de la inauguración y el debut de México ante Sudáfrica, el país comienza a medir el verdadero impacto social del Mundial 2026. (FOTO)

. Los Ángeles. El astro del fútbol David Beckham recibe una estrella en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood en una ceremonia histórica que coincidirá con el inicio del Mundial en Estados Unidos.

. Brasil. Rueda de prensa de Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, y el jugador Vinicius Junior (20.15 GMT).

. Suiza, la única eliminada de un Mundial sin encajar goles

- Palm Beach (Florida). La selección nacional de Portugal realiza un último entrenamiento en la Ciudad del Fútbol, en Oeiras (área metropolitana de Lisboa), antes de partir a Estados Unidos, a Palm Beach (Florida), donde tiene su centro de entrenamiento para el Mundial 2026. (FOTO) (VÍDEO)

- Tokio. Entrevista con el mexicano 'Violento' Jackla, que compite en el circuito de lucha libre ultraviolenta de Japón. Por Jorge Dastis. (FOTO) (VÍDEO)

- Torneos ATP 250 sobre hierba de Stuttgart (Alemania) y Bolduque (Países Bajos) (hasta 14).

- Torneos sobre hierba WTA 500 de Queen's, en Londres, y 250 de Bolduque (Países Bajos) (hasta 14).

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Redacción EFE Deportes