Danys Baéz y Belasteguín, entre los galardonados de la II edición de los Premios Gloria

Los galardones se entregarán el próximo día 17 en Madrid en el marco del Sports Summit Madrid 2026 que se celebrará en el recinto ferial de Ifema de la capital, informan los organizadores del foro en un comunicado.

Los Premios Gloria se crearon en la pasada edición de la feria deportiva con el fin de reconocer la excelencia, los valores y el impacto social de la actividad deportiva en el ámbito iberoamericano.

En la categoría de Leyenda del Deporte Iberoamericano, la distinción ha recaído de forma compartida en Belasteguín y Báez por sus respectivas trayectorias.

Belasteguín, considerado el mejor jugador de pádel de la historia, ha sido reconocido por su aportación a la expansión global de este deporte, del que se retiró a finales de 2024 tras permanecer dieciséis años consecutivos como número uno del mundo.

En el caso de Báez, retirado en 2012, el premio responde a su trayectoria durante diez temporadas en las Grandes Ligas, donde militó en los Cleveland Indians, Tampa Bay Devil Rays y Baltimore Orioles.

Además de Blanco, en la categoría de Dirigente, y de Cid, en la de Sensibilización, Educación y Formación en el Deporte, han sido distinguidos en otros apartados la Fundación Alberto Contador, el Comité Paralímpico Internacional, la Fundación River Plate o la Federación Internacional de Esquí.

En la categoría de Iniciativa Pública para el Desarrollo del Deporte, los ganadores han sido Deporte la República Argentina y Deporte Perú.