Polideportivo
12 de junio de 2026 a la - 08:30

El lateral derecho chileno Rodrigo Salinas, refuerzo de Cajasol Sevilla Proin

Imagen sin descripción

Sevilla (España), 12 jun (EFE).- El Cajasol Sevilla Proin, recién ascendido a la Liga Asobal (máxima categoría del balonmano español), ha fichado por una temporada del internacional chileno Rodrigo Salinas, un lateral derecho que se incorpora procedente del Bidasoa Irún, donde estuvo 9 temporadas, anunció este viernes el club del suroeste de España.

Por EFE

Rodrigo Salinas, de 37 años, es un jugador zurdo que ha sido medallista con Chile en las cuatro últimas ediciones de los Juegos Panamericanos tras debutar en el Colegio Winterhill de su localidad natal, Viña del Mar, y acumular experiencia en clubes españoles como Badajoz, Huesca, Torrevieja y Granollers, además de pasar por las liga de Rumanía (Steaua Bucarest) y Francia (Nantes y Chartres).

El lateral suramericano, de 1,89 metros de estatura, destaca por su potente lanzamiento y, en la pasada temporada, marcó un centenar de goles en la Asobal con el conjunto guipuzcoano, gracias a una notable eficacia en el tiro superior al sesenta por ciento.