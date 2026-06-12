La paraguaya Ariana Portillo no seguirá en el Guardés

La jugadora, internacional con su país, llegó el pasado verano al equipo procedente del KH-7 BM Granollers y no tardó en convertirse en una pieza importante en el equipo de Ana Seabra, pese a sufrir una lesión en la rodilla izquierda que le obligó a perderse varios partidos.

“Solo tengo palabras de agradecimiento por el cariño que me han dado. Me voy feliz, orgullosa y muy agradecida de haber podido formar parte de esta historia y levantar una Copa Europea con estos colores, algo que siempre voy a llevar conmigo y que quedará en un lugar especial en mi corazón”, indicó.

Ariana Portillo es la cuarta baja confirmada en la plantilla para la temporada 2026-27 tras su compatriota Jazmín Mendoza, la portera francesa Amandine Balzinc y María Sancha.