Polideportivo
12 de junio de 2026 a la - 09:10

La paraguaya Ariana Portillo no seguirá en el Guardés

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Vigo, 12 jun (EFE).- La extremo paraguaya Ariana Portillo no continuará la próxima temporada en el Atlético Guardés de Pontevedra (Galicia, España), informó este viernes el vigente campeón de la Copa Europea.

Por EFE

La jugadora, internacional con su país, llegó el pasado verano al equipo procedente del KH-7 BM Granollers y no tardó en convertirse en una pieza importante en el equipo de Ana Seabra, pese a sufrir una lesión en la rodilla izquierda que le obligó a perderse varios partidos.

“Solo tengo palabras de agradecimiento por el cariño que me han dado. Me voy feliz, orgullosa y muy agradecida de haber podido formar parte de esta historia y levantar una Copa Europea con estos colores, algo que siempre voy a llevar conmigo y que quedará en un lugar especial en mi corazón”, indicó.

Ariana Portillo es la cuarta baja confirmada en la plantilla para la temporada 2026-27 tras su compatriota Jazmín Mendoza, la portera francesa Amandine Balzinc y María Sancha.