Sábado, 13 de junio de 2026

- Previas de los partidos Costa de Marfil-Ecuador, Países Bajos-Japón, Alemania-Curaçao y Suecia-Túnez.

- Miami (EE.UU.). Curazao, una pequeña isla en el Caribe con 150.000 habitantes vinculada a Países Bajos, se convertirá en la nación más pequeña en debutar en un Mundial cuando se enfrente este domingo a Alemania. Una gesta que sus jugadores esperan que inspire a los niños y sus padres y abuelos jamás habrían imaginado.

- Barcelona. Las estadísticas no están del lado de Carlo Ancelotti, el técnico italiano que debuta este sábado en el Mundial como seleccionador de Brasil, ya que nunca en la historia de la Copa del Mundo un entrenador extranjero ha logrado levantar el título.

- Barcelona. Bien por el uso de símbolos o imágenes consideradas políticas o religiosas, no autorizadas o por normativa de equipamiento, la FIFA a lo largo de su historia ha prohibido diferentes camisetas, la última la de Haití. Por Paco Ávila

Redacción Deportes. Los New York Knicks, que están a un triunfo del título en la NBA, visitan este sábado en el Frost Bank Center de San Antonio (Texas) para enfrentarse a los Spurs en el quinto partido de una final que los primeros dominan por 2-1.

San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). A un paso de la final tras imponerse en los dos primeros encuentros en casa, el Barcelona afronta en La Laguna el tercer choque ante el cuadro local, verdugo del Real Madrid en cuartos y que tratará de sumar su primer triunfo en las semifinales de la Liga Endesa para seguir con vida en el torneo (20:00).

Redacción deportes. Con salida en Saint-Vulbas y 182,3 kilómetros, el Tour de Auvernia-Ródano/Alpes vive este sábado su penúltima etapa con un final marcado por un clásico del Macizo del Jura, el Grand Colombier, y sus 8,4 kilómetros de subida a una media del 10,2 por ciento.

Montmeló (Barcelona). Continúa el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, séptima cita del Mundial de Fórmula 1, con la tercera tanda de entrenamientos libres y la sesión de clasificación, que establece el orden de salida de la carrera del domingo en el circuito de Montmeló.

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- Final de la NBA. Quinto partido: San Antonio Spurs-New York Knicks (00:30 GMT del domingo). (FOTO) (VÍDEO)

- España. Liga Endesa. Semifinales. Tercer partido (FOTO): La Laguna Tenerife-Barça (18.00 GMT)

- Liga de Campeones. Fase final, en Colonia. Semifinales: Magdeburgo-Fuchse Berlín y Aalborg-Barça. (FOTO)

- Tour de Auvernia-Ródano/Alpes, en Francia (hasta 14).

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Catar-Suiza, en San Francisco (21.00 CET/19.00 GMT), Brasil-Marruecos, en Nueva Jersey (00.00 CET/22.00 GMT), Haití-Escocia, en Boston (03.00 CET/01.00 GMT), Australia-Turquía, en Vancouver (06.00 CET/4.00 GMT)

. Mundial 2026. Entrevista con el internacional español Fabián Ruiz. Información de Óscar Maya (FOTO)(VÍDEO)

. Mundial 2026. Miami (EE.UU.). Curazao se convertirá en la nación más pequeña en debutar en un Mundial cuando se enfrente este domingo a Alemania. (FOTO) (VIDEO)

. Mundial 2026. Barcelona. Las estadísticas no están del lado de Carlo Ancelotti, el técnico italiano que debuta este sábado en el Mundial como seleccionador de Brasil, ya que nunca en la historia de la Copa del Mundo un entrenador extranjero ha logrado levantar el título.

. Mundial 2026. Barcelona. Bien por el uso de símbolos o imágenes consideradas políticas o religiosas, no autorizadas o por normativa de equipamiento, la FIFA a lo largo de su historia ha prohibido diferentes camisetas, la última la de Haití Por Paco Ávila (FOTO)

. Mundial 2026. La selección de Portugal aterriza en Palm Beach (Florida), donde tiene su centro de entrenamiento para el Mundial 2026.

. Mundial 2026.Entrenamiento de la selección mexicana que enfrentará a Corea el próximo jueves en la Copa Mundial.

- Mundial Superbike. Séptima prueba: Emilia Romaña, en Misano. Carrera 1.

- Mundial TrialGP. G.P. de Andorra. Primera jornada

- Torneos ATP 250 sobre hierba de Stuttgart (Alemania) y Bolduque (Países Bajos) (hasta 14).

- Torneos sobre hierba WTA 500 de Queen's, en Londres, y 250 de Bolduque (Países Bajos) (hasta 14).

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Redacción EFE Deportes