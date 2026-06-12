Seixas lanzó el primer aviso y anuncia remontada

El joven corredor lionés, de 19 años, ocupa la séptima plaza de la general a 3.06 minutos del líder, el australiano Luke Tuckwell, pero la primera referencia en cuanto a rivales directos es el estadounidense Matteo Jorgenson, cuarto y 16 segundos por delante de Seixas.

"Ha sido una etapa un tanto extraña, con la escapada causando algo de caos. Nos vimos algo descolocados, pero el equipo estuvo muy sólido; lo dimos todo para limitar la diferencia. Quiero felicitar a Stefan Bissegger y Dan Hoole porque entre los dos recorrieron más de 100 kilómetros en cabeza", señaló Seixas.

La joya del ciclismo galo decidió conforme a la estrategia del equipo ponerse a prueba en la última subida, "un poco corta para marcar una gran diferencia, pero ganamos tiempo a todos los favoritos excepto a Del Toro, así que eso es bueno", comentó.

Seixas no tenía claro tomar la delantera en el ascenso, pero al ver que Jorgenson estaba en apuros se decidió a imponer un fuerte ritmo.

"Vamos a tener que hacer la carrera más difícil. Somos seis en el equipo, así que será un poco complicado, pero estamos haciendo lo que podemos. Realmente vamos a tener algo interesante", concluyó.