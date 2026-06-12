Van Aert no tomó la salida en la primera etapa de montaña por molestias en un codo

La baja de Van Aert, ganador al esprint el pasado jueves, la anunció el Visma en sus redes sociales, donde explica que "aún afectado por la caída sufrida durante un entrenamiento la semana pasada, el ciclista sigue con molestias en el codo, por lo que se someterá a más exámenes próximamente en Bélgica".

Van Aert tratará de recuperarse plenamente para estar en la salida del Tour de Francia en Barcelona el próximo 4 de julio, donde será una pieza clave en la formación que buscará el tercer maillot amarillo para el danés Jonas Vingegaard.