Del Toro: "Ganar la general es el único objetivo"

"No estaba del todo seguro, pero tenía muchas ganas de ganar. Creo que no fue mi mejor actuación, pero estoy muy contento. Sigo con hambre de éxito, y eso es lo que me motiva para las próximas carreras", comentó Del Toro en meta.

El ciclista de Ensenada, de 22 años, valoró el trabajo de su equipo y el tercer puesto de la general a 49 segundos del líder, el australiano Luke Tuckwell, a falta de la etapa reina de este domingo.

"Es increíble estar en esta posición. Cuando mis compañeros empiezan a trabajar para mí y a ayudarme, es una sensación realmente especial. Ganar la clasificación general aquí siempre ha sido el objetivo", precisó.

Respecto a la etapa, en la que ganó el pulso al español Juan Ayuso, el mexicano explicó: “Hoy queríamos probar algo diferente después de cómo me sentí ayer. Para mí, afrontar estas largas subidas sigue siendo bastante difícil, pero poco a poco me voy acostumbrando y me siento mejor con cada carrera".