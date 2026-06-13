Domingo, 14 de junio de 2026

. Previas de los partidos Uruguay-Arabia Saudí, Irán-Nueva Zelanda y Bélgica-Egipto y actualidad del resto de selecciones.

- Cuando este lunes arranque en Seattle el Bélgica-Egipto, el dorsal ‘9’ de la selección africana, Hamza Abdelkarim, podría gozar, con 18 años y 165 días, de la oportunidad de disputar sus primeros minutos en un Mundial absoluto sin haber ni debutado con el primer equipo del Barcelona. Información de Víctor Martí

Montmeló (Barcelona). El circuito de Barcelona-Cataluña acoge este domingo desde las 13.00 GMT el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, séptima cita del Mundial de Fórmula 1, en la que el inglés George Russell (Mercedes) saldrá primero por delante de su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari) y del líder destacado del Mundial, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Redacción deportes. El australiano Luke Tuckwell (Red Bull Bora) afronta este domingo como líder el final del Tour de Auvernia-Ródano/Alpes (antiguo Dauphiné) en una etapa de montaña y con final de Plateau de Solaison-Brison con 11,3 kilómetros de ascenso al 9,1 por ciento.

Buenos Aires. A dos meses del inicio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el tribunal ha escuchado ya a más de 20 testigos que han apuntado sobre todo contra la psiquiatra del astro, su médico de cabecera y la coordinadora de cuidados domiciliarios, mientras que los otros cuatro acusados han quedado hasta ahora mayormente fuera del foco.

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- El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria, campeón del peso ligero de la UFC e invicto en su carrera, protagoniza frente al estadounidense Justin Gaethje el combate estelar de la velada de artes marciales mixtas en la Casa Blanca, con motivo del 80 cumpleaños del presidente Donald Trump. (FOTO) (VÍDEO)

- Gran Premio de Barcelona-Cataluña, 7ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el circuito de Barcelona-Cataluña (13:00 GMT). (FOTO)

- Termina la 94ª edición de las 24 Horas de Le Mans (14.00 GMT).

- España. Liga Endesa. Semifinales. Tercer partido (FOTO): Asisa Joventut-Valencia (18.00 GMT).

- Liga de Campeones. Fase final, en Colonia. Tercer puesto Magdeburgo-Aalborg (13.00 GMT) y final (16.00 GMT) Füchse Berlín-Barça. (FOTO)

- Tour de Auvernia-Ródano/Alpes, en Francia (hasta 14).

- Tour Femenino de los Pirineos, en Francia (hasta 14).

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Alemania-Curaçao, en Houston (19.00 CET/17.00 GMT), Países Bajos-Japón, en Dallas (22.00 CET/20.00 GMT), Costa de Marfil-Ecuador, en Filadelfia (01.00 CET/23.00 GMT), Suecia-Túnez, en Monterrey (04.00 CET/02.00 GMT).

. Previas de los partidos España-Cabo Verde, Uruguay-Arabia Saudí, Irán-Nueva Zelanda y Bélgica-Egipto y actualidad del resto de selecciones.

. Entrenamiento de la selección mexicana que se enfrentará a Corea el próximo jueves en la Copa Mundial.

. Entrenamiento en Guadalajara de la selección colombiana que enfrentará a Uzbekistán en su debut en la Copa Mundial, el próximo miércoles en el Estadio Azteca.

- Entrenamiento y ruedas de prensa de la selección española en Atlanta en la previa d e su debut ante Cabo Verde

- Cuando este lunes arranque en Seattle el Bélgica-Egipto, el dorsal ‘9’ de la selección africana, Hamza Abdelkarim, podría gozar, con 18 años y 165 días, de la oportunidad de disputar sus primeros minutos en un Mundial absoluto sin haber ni debutado con el primer equipo del Barcelona. Información de Víctor Martí

- Buenos Aires. A dos meses del inicio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el tribunal ha escuchado ya a más de 20 testigos que han apuntado sobre todo contra la psiquiatra del astro, su médico de cabecera y la coordinadora de cuidados domiciliarios, mientras que los otros cuatro acusados han quedado hasta ahora mayormente fuera del foco. (Texto)

- Mundial Superbike. Séptima prueba: Emilia Romaña, en Misano. Carrera 2 (14.00).

- Mundial TrialGP. G.P. de Andorra. Segunda jornada.

- Acaba el torneo de Premier Pádel de Valencia. Finales.

- Torneos ATP 250 sobre hierba de Stuttgart (Alemania) y Bolduque (Países Bajos) (hasta 14).

- Torneos sobre hierba WTA 500 de Queen's, en Londres, y 250 de Bolduque (Países Bajos) (hasta 14).

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Redacción EFE Deportes