Dos parejas hispanoargentinas en la final de Valencia: Galan-Chingotto y Coello-Tapia

El madrileño Galán y el argentino Fede Chingoto, natural de Olavarria, remontaron el 4-6 inicial del gaditano Juan Lebrón y del argentino Leo Augsburger y le dieron la vuelta al choque al conseguir un 6-3 y un 6-4 con el que accedieron a la final del torneo.

Esta primera semifinal estuvo marcada por la tensión tras un pelotazo de Galán a Augsburger y al finalizar el partido Lebrón le negó el saludo a Galán.

En la segunda, el vallisoletano Coello y Tapia, natural de Catamarca, no dieron opción Miguel Yanguas y a Franco Stupaczuk, a los que derrotaron por un doble 6-2 en apenas una hora en la penúltima jornada del torneo que se disputa en el pabellón de la Fuente de San Luis de València.

En categoría femenina, la pareja formada por las españolas Ari Sánchez y Andrea Ustero disputará este domingo a partir de las 14 horas la final contra la hispanoportuguesa que componen Claudia Fernández-Sánchez, madrileña, y Sofía Araújo.

Sánchez y Ustero dieron este sábado la sorpresa en la Fonteta al derrotar a Gemma Triay y Delfi Brea en un partido que reeditó la reciente final de Roma, aunque esta vez con resultado diferente (7-5, 2-6 y 6-4). En los últimos ocho meses Triay y Brea habían sido fijas en todas las finales del torneo.

En la otra semifinal, la joven Fernández-Sánchez, nacida en 2006, y la veterana Araújo, nacida en 1994, se deshicieron por la vía rápida, 6-3 y 6-2, de las españolas Marta Ortega-Gallego y Marina Calvo.