13 de junio de 2026 a la - 09:35
Seixas sufre una dura caída aunque sigue en carrera con 4 minutos de retraso
Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El francés Paul Seixas (Decathlon) ha sufrido una aparatosa caída en la penúltima etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes a 96 km de la meta del Grand Colombier, lo que le obliga a perseguir al pelotón a casi 4 minutos, de manera que su condición de máximo favorito se desvanece.
Tras la caída, el jóven lionés de 19 años estuvo más de tres minutos tendido en la cuneta y luego pudo volver a subirse en su bicicleta y ser escoltado por algunos compañeros de equipo.
El joven francés, de tan solo 19 años, mostraba heridas ensangrentadas en ambas rodillas.