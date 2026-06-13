Seixas sufre una dura caída aunque sigue en carrera con 4 minutos de retraso

Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El francés Paul Seixas (Decathlon) ha sufrido una aparatosa caída en la penúltima etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes a 96 km de la meta del Grand Colombier, lo que le obliga a perseguir al pelotón a casi 4 minutos, de manera que su condición de máximo favorito se desvanece.