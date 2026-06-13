Shelton-Fritz, final estadounidense en Stuttgart

La lluvia había impedido la disputa el viernes del cuarto de final entre Ben Shelton y el japonés Sho Shimabukuro, que tuvo que jugarse en la mañana del sábado.

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Shelton, de 23 años, ganó ahí en 1 hora y 43 minutos al nipón, por 4-6, 6-3 y 6-3, ganándose una plaza para las semifinales, que disputó una hora y media después, contra el checo Jiri Lehecka, duodécimo del ránking ATP.

Esa semifinal duró casi tres horas (2h52) y los dos estuvieron especialmente sólidos con su servicio, lo que hizo que cada manga se decidiera en el tie-break.

Shelton ganó este partido por 6-7 (4/7), 7-6 (16/14) y 7-6 (8/6). “No tengo palabras. Espero que os haya gustado. La temporada sobre césped es corta, así que intento estar en la pista lo máximo posible”, bromeó Shelton después de su pase a la final.

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Con más de cuatro horas y media de juego acumuladas este sábado en sus piernas, Shelton desafiará el domingo a Taylor Fritz, que solo necesitó 1 hora y 8 minutos para imponerse en su semifinal al kazajo Alexander Bublik por un doble 6-4.

El inicio del juego está marcado para las 09:00, hora paraguaya.