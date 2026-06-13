Polideportivo
13 de junio de 2026 a la - 16:15

Shelton-Fritz, final estadounidense en Stuttgart

Ben Shelton jugará el cuarto partido contra su compatriota Taylor Fritz, al que le ganó en dos oportunidades.
Ben Shelton jugará el cuarto partido contra su compatriota Taylor Fritz, al que le ganó en dos oportunidades.Redes sociales

Los estadounidenses Ben Shelton y Taylor Fritz, 5º y 9º de la clasificación mundial ATP, jugarán el domingo la final del torneo de Stuttgart (Alemania), que se disputa sobre césped, después de una jornada de sábado especialmente exigente para el primero.

Por ABC Color

La lluvia había impedido la disputa el viernes del cuarto de final entre Ben Shelton y el japonés Sho Shimabukuro, que tuvo que jugarse en la mañana del sábado.

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Shelton, de 23 años, ganó ahí en 1 hora y 43 minutos al nipón, por 4-6, 6-3 y 6-3, ganándose una plaza para las semifinales, que disputó una hora y media después, contra el checo Jiri Lehecka, duodécimo del ránking ATP.

Esa semifinal duró casi tres horas (2h52) y los dos estuvieron especialmente sólidos con su servicio, lo que hizo que cada manga se decidiera en el tie-break.

Shelton ganó este partido por 6-7 (4/7), 7-6 (16/14) y 7-6 (8/6). “No tengo palabras. Espero que os haya gustado. La temporada sobre césped es corta, así que intento estar en la pista lo máximo posible”, bromeó Shelton después de su pase a la final.

Con más de cuatro horas y media de juego acumuladas este sábado en sus piernas, Shelton desafiará el domingo a Taylor Fritz, que solo necesitó 1 hora y 8 minutos para imponerse en su semifinal al kazajo Alexander Bublik por un doble 6-4.

El inicio del juego está marcado para las 09:00, hora paraguaya.